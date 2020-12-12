Yeni yıl sofralarında vücut direncini artıran besinlere yer açın

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "2021'i sağlıkla karşılamak elimizde. Yılbaşı ve yeni yılı sofralarında vücudun savurma sistemini güçlendirecek besinlere yer açın." ifadelerini kullandı.

Mediol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koran, Fazla tüketeceğimiz tatlı ve yağlı yiyeceklerin koronavirüse karşı vücudun savunma mekanizmasını zayıflatacağı uyarısında bulundu.

Koran, fazla miktarda tüketilen ağır yemeklerin metabolizmanın 24 saat boyunca bu gıdaları sindirmesine uğraşmasına neden olacağını vurgulayarak, "Bu durum vücudun enfeksiyonlara karşı zayıf düşmesine zemin hazırlar. Bir de buna alkol eklenirse koronavirüse karşı tüm savunmamızın düşmesi kaçınılmaz hale gelir. Güncel araştırmalar o gece yiyecekler haricinde tüketilecek yüksek miktarlarda alkolün bağışıklık sistemimizi zayıflattığını gösteriyor." açıklamasını yaptı.

Yılbaşı gecesi beslenmesine dikkat etmesi gereken özel hasta gruplarının olduğunu belirten Koran, Özellikle kalp ve şeker hastaları yılbaşı gecesi ağır ve tuzlu yemekten kaçınmalı. Ağır yemekler ve alkol alınımdan sonra kalp krizi riskini artabilir. Bu hasta grubunun yılbaşı akşamı hafif yiyecekler yemesi ve alkolden uzak durması gerekiyor. 2021'i sağlıkla karşılamak elimizde. Yılbaşı ve yeni yılı sofralarında vücudun savurma sistemini güçlendirecek besinlere yer açın." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker hastalarının da yılbaşında bir seferde ağır yemek yemesi kan şekerini bir anda yükseltebileceğini aktaran Koran şunları kaydetti:

"Bir anda yükselen şeker bilinç kaybı ve komaya kadar giden ağır bir tabloya girmesine neden olabilir. Şeker hastalarının yılbaşı günü az az ve sık beslenmesi gerekir. Ayrıca keten tohumu, fesleğen yaprağı ve tarçını yemeklerine ekleyerek de şeker kontrolüne katkı sağlayabilirler. 40 dakikalık yürüyüş yapılmalı. Hafif kahvaltı yanında siyah çay yerine yeşil çay tercih ederek yılbaşı akşamı yediğiniz yiyeceklerin daha rahat sindirilmesine yardımcı olur. Gün içerisinde mümkün olduğu kadar hareket ederek aktif olmaya çalışmanız, ayrıca en az 2 litre su tüketmeniz metabolizmanızı dinamik tutacaktır. Salata ve çorba ile başlanan yemeklerde alınan toplam kalorinin daha az olduğu gösterilmiştir. Tatlı olarak da ev yapımı sütlü tatlıları tüketebilirsiniz. Tüm bu önlemlerimiz koronavirüsle mücadelemizde bize destek olacaktır."