2023'teki tatil takvimi belli oldu! Birçok resmi tatil hafta sonuna denk geliyor

Yeni bir yıla sayılı günler kala milyonlarca insanın merak ettiği 2023 yılı resmi tatilleri belli oldu. Toplamda 15 gün resmi tatilin olacağı 2023 yılında, başta Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta sonu günlerine denk geliyor.

İLK RESMİ TATİL 1 OCAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da 2023 yılının hafta sonuna denk gelen resmi tatillerinden olacak. Yılın ilk resmi tatili ise 1 Ocak yani yılbaşı günü. Ancak bugün de pazar gününe denk geliyor.

2023 resmi tatil günleri takvimi: