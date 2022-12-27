2023'teki tatil takvimi belli oldu! Birçok resmi tatil hafta sonuna denk geliyor - Son Dakika
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2023'teki tatil takvimi belli oldu! Birçok resmi tatil hafta sonuna denk geliyor

27.12.2022 11:03
2023'teki tatil takvimi belli oldu! Birçok resmi tatil hafta sonuna denk geliyor

Yeni yıla 4 gün kala resmi tatil günleri de belli oldu. Pek çok resmi tatil hafta sonuna denk gelirken, takvime göre 2023'te çalışanlar 15 gün tatil yapacak. İşte 2023 yılı resmi tatil takvimi...

Yeni bir yıla sayılı günler kala milyonlarca insanın merak ettiği 2023 yılı resmi tatilleri belli oldu. Toplamda 15 gün resmi tatilin olacağı 2023 yılında, başta Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta sonu günlerine denk geliyor.

İLK RESMİ TATİL 1 OCAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da 2023 yılının hafta sonuna denk gelen resmi tatillerinden olacak. Yılın ilk resmi tatili ise 1 Ocak yani yılbaşı günü. Ancak bugün de pazar gününe denk geliyor.

2023 resmi tatil günleri takvimi:

  • Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
  • Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
  • Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
  • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
  • Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
  • Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
  • Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
  • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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