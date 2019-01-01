Son Dakika Haberleri: Yeni Yıla Alkolmetre ile Girdiler

Yeni Yıla Alkolmetre ile Girdiler

1 saat önce

Türkiye'nin 81 ilinde yılbaşını görev başında geçiren polis ekipleri, Bursa'da da boş durmadı.

Yeni Yıla Alkolmetre ile Girdiler, System.String[]
Türkiye'nin 81 ilinde yılbaşını görev başında geçiren polis ekipleri, Bursa'da da boş durmadı. Ekipler Bursa'da 13 farklı noktada oluşturulan trafik uygulamaları ile olası kazalara karşı tedbir aldı, alkollü sürücülere ceza yağdırdı.

Bursa'da 2019'un ilk saatlerini görev başında karşılayan polis ekipleri alkollü sürücülere göz açtırmadı. Ekipler soğuk hava koşullarına rağmen vatandaşların can ve mal güvenliğini için 13 arı noktada oluşturulan uygulama noktalarında ceza kesti.

Bursa'da 3 bin 500 polis yeni yılı görev başında karşıladı. Gecenin en zorlu görevini ise trafik ekipleri üstlendi. Alkollü araç kullanılması ve trafik kazalarının en aza indirilmesi için soğuk hava koşullarına rağmen görev yerlerinden ayrılmayan polis ekipleri, hatalı ve dikkatsiz sürücülere de göz açtırmadı. Bursa polisi 2019'un ilk cezasını Uludağ Yolu'nda kesti. Aracının muayenesi olmadığı tespit edilen bir vatandaşa 108 lira para cezası kesildi. Aynı saatlerde trafik ekipleri şehir merkezinde de sürücüleri tek tek durdurup alkolmetre ile alkol kontrolü yaptı. Alkolsüz sürücülere iyi dileklerde bulunan ekipler araçlarının muayeneleri bulunmayan ve trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan sürücülere de ceza yağdırdı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Türkiye, alkolmetre, Polis, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti Acun Ilıcalı, Survivor'ın Yayın Tarihini Açıkladı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi 2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 04:11:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Yıla Alkolmetre ile Girdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]