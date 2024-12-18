Yeni Yıla Binance TR ile Başlayın: 50 Milyon TRY Değerinde Ödül Havuzu Sizi Bekliyor!

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Binance TR, kullanıcılarına 2024 yılındaki destekleri için teşekkür etmek ve yeni yıl coşkusunu birlikte yaşamak amacıyla tasarladığı özel bir kampanya ile 50 milyon TRY değerinde ödül havuzu sunuyor. 16 Aralık 2024'te başlayan etkinlik, 31 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.

Dört Büyük Etkinlik, Birbirinden Değerli Ödüller

Bu yılın en kapsamlı kampanyasında Binance TR, hem yeni hem de deneyimli kullanıcılarına farklı kategorilerde çeşitli ödül fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında yer alacak büyük ödüller ise şu şekilde:

Hacim Şampiyonları ve Geleceğin Yatırımcıları –200.000 USDT

-Etkinlik Dönemi: 16 Aralık 2024, 20.00 (TSİ) – 16 Ocak 2025, 20.00 (TSİ)

-En yüksek alım-satım hacmine sahip ilk 20 kullanıcı, toplamda 50.000 USDT ödül havuzunu, etkinlik sayfasında belirtilen hacim sıralaması ödül tablosuna göre paylaşacaktır.

-Kripto varlık yatırımına yeni başlayan kullanıcılar ise ilk alımlarını gerçekleştirdiklerinde 20 USDT hoşgeldin ödülü kazanacaktır.

İkinci Etkinlik – 200.000 USDT

-Etkinlik Dönemi: 17 Ocak 2025, 20.00 (TSİ) – 17 Şubat 2025, 20.00 (TSİ)

-Ayrıntılar 13 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

Üçüncü Etkinlik – 900.000 USDT

-Etkinlik Dönemi: 18 Şubat 2025, 20.00 (TSİ) – 18 Mart 2025, 20.00 (TSİ)

-Bu heyecan verici etkinliğin detayları 17 Şubat 2025'te duyurulacak.

Sürpriz Etkinlik – 150.000 USDT

-Detaylar için takipte kalın!

Katılım Çok Kolay!

Henüz Binance TRhesabınız yoksa hemen bir hesap oluşturarak kampanyaya katılabilirsiniz. Ödül kazanabilmek için etkinlik sayfasına gidip katılımınızı onaylamanız yeterlidir.

Kurallar ve Koşullar:

-Bu etkinlikten sadece Binance TR hesabına giriş yaptıktan sonra etkinlik sayfasını ziyaret eden kullanıcılar faydalanabilir.

-Yeni kullanıcı, etkinlik tarihi aralığında Binance TR hesabı açan kullanıcı olarak tanımlanır.

-Daha önce Binance TR hesabı olan ancak etkinlik başlama tarihinden önce kripto alım işlemi yapmamış olan mevcut kullanıcılar, Geleceğin Yatırımcıları ödül havuzundan faydalanabilirler.

-Geleceğin Yatırımcıları görevlerinde Al-Sat, Kolay Al-Sat, Otomatik Yatırım ve Dönüştür ürünlerinde yapılan tüm işlemler geçerlidir.

-Etkinliğe katılabilmek için alt işlem limiti yoktur.

--?Her kategorinin kazananlarına hak edişleri USDT veya USDC kuponları olarak dağıtılacaktır.

-Ödüller promosyonun sona ermesinin ardından 30 iş günü içinde hesaplara tanımlanacaktır.

-Geleceğin Yatırımcıları ödülleri ilk 7.500 kişi (150.000 USDT) ile sınırlıdır ve ilk gelen alır esası takip edilecektir.

-Binance TR, hacim arttırıcı sahte işlemleri, yasa dışı olarak toplu kaydı yapılmış hesapları, kendi çıkarına yapılan işlemleri ve piyasa manipülasyonu olarak kabul edilen işlemleri geçersiz sayma hakkını saklı tutar.

-Binance TR; bu etkinliği, hak kazanma hüküm ve kriterlerini, kazananların seçimini ve sayısını ve yapılacak herhangi bir işlemin zamanlamasını iptal etme, süresini uzatma, sonlandırma veya askıya alma da dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, önceden haber vermeden işbu Hüküm ve Koşulları tamamen kendi mutlak takdirine bağlı olarak belirleme ve/veya değiştirme veya üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve tüm kullanıcılar bu değişikliklere tabi olacaktır.

-Binance TR Kampanyalarının sunduğu hediye, ödül ve ayrıcalıklarla ilgili bilgilendirme alabilmek ve kazandığınız ödüllerden haberdar olabilmek için lütfentıklayınız.

-Bu etkinliğe sadece bireysel hesaplar katılım sağlayabilir.

Risk Uyarısı: Kripto varlık yatırımları piyasa riski taşır. Binance TR, kullanıcıların alım-satım işlemlerinden kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Daha fazla bilgi için binance.tradresini ziyaret edebilirsiniz.