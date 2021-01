Yeni yıla böyle başladı: Zengin tatili

YENİ YILIN İLK TATİLİ

Dünyanın 30 yaş altında en zengin genç ünlülerinden biri olma unvanını elinde tutan Kylie Jenner, 2021'in ilk tatilini Meksika'da lüks bir villada yaptı.ABLASI KENDALL VE ARKADAŞLARI EŞLİK ETTİ Bu tatilde 23 yaşındaki Jenner'a ablası Kylie'nin yanı sıra yakın arkadaşları Anastasia 'Stassie' Karanikolaou, Sofia Villarroel, Hannah Logan ve Carter Gregory eşlik etti. Grup, sosyal medya sayfalarından da kaldıkları tropikal cennetten görüntüler paylaşmayı ihmal etmedi.KYLIE'NİN ÖZEL UÇAĞIYLA GİTTİLER Kylie Jenner ve grubu, 2021'in ilk tatili için tercih ettikleri Meksika'ya Kylie Jenner'ın özel uçağıyla gitti. Sonra da kendine ait bir gözetleme kulesi ve özel plajının yanı sıra her tür lüksle donatılmış olan bir villada sıcak havanın keyfini çıkardılar.KULEDEN OKYANUS MANZARASI Jenner ve konuklarının kaldığı villanın gözetleme kulesine taş merdivenlerle çıkılıyor. Kulenin doruk noktası ise nefes kesen bir okyanus manzarası sunuyor. Grubun konakladığı villanın özel plajına da yine sadece kendilerinin kullandığı özel bir merdivenle iniliyor. Bu arada Jennner ve arkadaşlarının kaldığı villanın yine okyanus manzaralı bir havuzu da bulunuyor.YATAK ODASI HAVUZA AÇILIYOR

Bu havuzun açıldığı odayı ise Kylie Jenner, yatak odası olarak kullandı. Hatta bu odanın kapısında çekilen bir videoyu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.GERGİN ORTAMDAN UZAKLAŞTILAR

Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın ailesi şu sıralarda zorlu bir dönemden geçiyor. Kardeşlerin büyük ablası Kim Kardashian, kocası Kanye West ile boşanma aşamasında. Fakat iki kardeş yeni yılı fırsat bilerek bu gerilimli ortamdan kurtulmayı tercih etti.KAYAK MERKEZİNDEN TROPİKAL TATİLE

Kardashian- Jenner ailesi önce kalabalık bir grup olarak Aspen'e gitti. Yeni yılı dünya jet sosyetesinin ve ünlülerin gözde kayak merkezinde geçirdi.ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

2021'e aileleriyle giren Kylie ve Kendall Jenner daha sonra da arkadaşlarıyla birlikte bu kez de Meksika'da sıcak bir tatile çıktı.PROGRAM SONA ERDİ Jenner kardeşlerin birer yeni yetme iken kamera karşısına geçmeye başladığı Keeping Up With The Kardashians adlı realitly şov ise bu yıl ekrana veda ediyor.EN YAKIN ARKADAŞI

Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Anastasia 'Stassie' Karanikolaou da tatile çıkan grupta yer alıyordu.EVE DÖNÜŞ

Kyile Jenner ve bir grup arkadaşı tatilin ardından evlerine döndüler. Jenner da yeniden kozmetik şirketiyle ilgili işlerin başına geçti.