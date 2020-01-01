Yeni yıla çalışarak girdiler - Son Dakika
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Yeni yıla çalışarak girdiler

6 saat önce

-Milas'ta, yeni yıl coşkusu başta eğlence mekanları olmak üzere bir çok noktada yaşandı.

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- Milas'ta, yeni yıl coşkusu başta eğlence mekanları olmak üzere bir çok noktada yaşandı. Yeni yıla eğlenerek girenlerin yanı sıra çalışarak girenler de oldu. Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arslan görev yapan personelleri, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Milas'ta yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen bebek ise Nisa oldu.


Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Jandarma Komutanı Hayrettin Fidan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya'nın da katılımıyla yeni yıla saatler kala Milas'ta görevi başında olan çalışanları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı, görevlerinde başarılar diledi. Ziyaret programı kapsamında 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne de giden Kaymakam Arslan, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.


Yılın ilk saatlerinde 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen Nisa bebeği de ziyaret eden Kaymakam Arslan, bebeğin ailesini tebrik ederek, "ömrü bereketli, bahtı açık olsun" dedi.


Muğla Valisi Esengül Civelek, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri ve trafik kural ihlallerinin en aza indirilmesini sağlamak amacıyla polis ve jandarma yol kontrol noktalarını ziyaret ederek, alınan trafik tedbirlerini yerinde denetledi.


Vali Civelek, il genelinde alınan trafik tedbirleri kapsamında Milas Bölge Trafik Uygulama Noktası ve Muğla - Aydın Karayolunda bulunan uygulama noktalarını denetleyen Vali Civelek, çalışmaları yerinde inceledi. Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın da eşlik ettiği Vali Civelek sürücülere trafik işaret ve kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.


Vali Civelek karayolunda seyahat etmekte olan vatandaşların yeni yılını kutlarken, vatandaşlar da alınan güvenlik tedbirlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - MUĞLA

Muğla, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
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