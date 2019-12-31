Yeni yıla çalışarak giriyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yıla çalışarak giriyorlar - Son Dakika

Yeni yıla çalışarak giriyorlar

6 saat önce

Yozgat'ta polis memurları, jandarma, belediye temizlik işçileri ve taksiciler yeni yıla çalışarak giriyor.

Yeni yıla çalışarak giriyorlar, System.String[]

Yozgat'ta polis memurları, jandarma, belediye temizlik işçileri ve taksiciler yeni yıla çalışarak giriyor.


Kentte yılbaşı önlemleri dolayısıyla jandarma ve polis ekipleri şehrin giriş ve çıkışları ile merkezde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.


Jandarma ekipleri, kontrol noktalarında durdurulan araçlarda narkotik köpekleriyle arama yaptı.


Yozgat Valisi Kadir Çakır ise Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret ederek, yaşlılarla sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı.


Çakır, daha sonra Muslubelen jandarma uygulama noktasını, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile polis merkezini ziyaret ederek, görevlilerin yeni yılını kutlayıp, görevlerinde başarılar diledi.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Çakır, 2020 yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.


Çakır, "Başta huzurevimiz olmak üzere büyüklerimizi ziyaret ettik, onların ellerini öptük, sonra da polis ve askerimizi ziyaret ettik. Gelen yolcularımıza trafik kurlarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduk. İnşallah önümüzdeki yıllar memleketimiz ve vatanımız için çok daha iyi olur. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, içeride ve dışarıda ne kadar kötü niyetli insanlar varsa bertaraf etsin. Yeni yılın milletimize ve Yozgatlı hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.


Ziyaretlerde Vali Çakır'a, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk eşlik etti.

Jandarma, Yozgat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suçüstü yakalanan hırsızlar, eve soğuktan korunmak için girdiklerini söylediler
11 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, otobüste böyle yakalandı Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti

Son Dakika Haberleri
06:11 Galata köprüsü'nde yeni yıla balık tutarak girdiler - Son Dakika
06:10 Kilis'te yeni yılının ilk bebeği Alihan Kemal oldu - Son Dakika
06:08 Konya'da yeni yıla, dua ve eğlenceyle girildi - Son Dakika
06:07 Mersin'de davullu zurnalı yılbaşı kutlaması - Son Dakika
06:07 Malatya'da yeni yıl kutlamaları coşkulu geçti - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 06:11:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni yıla çalışarak giriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]