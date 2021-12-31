Yeni yıla çalışarak giriyorlar - Son Dakika

Yeni yıla çalışarak giriyorlar

KAYSERİ Kayseri'de 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, vatandaşların yeni yıla rahat bir şekilde girmesi için mesailerinin başında yoğun çaba sarf ediyor. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, 2021 yılında merkeze 2 milyon 127 bin çağrı geldiğini söyledi.

Kayseri'de vatandaşlar yeni yıla girmenin heyecanını yaşarken, bazı meslek grupları da yeni yıla çalışarak giriyor. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi'nde de vatandaşların yılbaşına rahat girmeleri için sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD çağrı karşılayıcı 50 personel yeni yıla mesailerinin başında giriyor.

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, yaptığı açıklamada, "Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi 6 Şubat 2019 tarihinden itibaren 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet vermektedir. 112 Acil Çağrı Merkezinde çağrı Karşılayıcı, sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD çağrı yönlendirici personeli görev yapmaktadır. Ambulans, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman yangın ihbarı veya yardım talebi için 112'nin aranması yeterlidir. Ankara 112 Acil Çağrı Merkezinde bulunan tercümanlar vasıtasıyla ülkemiz genelinde 4 yabancı dilde İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça çağrılar da karşılanmaktadır. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için geliştirilen ve akıllı telefonlara indirebilen 'Engelsiz 112' Mobil uygulaması sayesinde işitme engelliler görüntülü olarak ihbar ve yardım taleplerini yapabilmektedir" dedi.

2 milyon 127 bin çağrıdan yüzde 63'ü asılsız

Ak, 2021 yılı içerisinde merkeze 2 milyon 127 bin çağrının geldiğini ve bu sayının yüzde 63'ünün asıl olduğunu kaydederek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kayseri'de asılsız çağrı yapan 16 kişiye idari para cezası verildiğinin altını çizen Mustafa Ak, "2019 yılında yaklaşık 829 bin, 2020 yılında yaklaşık 2 milyon 567 bin 140, 2021 yılında da yaklaşık 2 milyon 127 bindir. Bu çağrılar; emniyet asayiş olaylarını, sağlık medikal olayları, itfaiye çeşitli çap ve boyutlarda yangınları, jandarma asayiş ve takibe konu olan suçlar, orman suçlarını kapsamaktadır. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen çağrıların çoğunluğunu asılsız bilgi ve danışma amaçlı çağrılar oluşturmaktadır. 2020 verilerine göre asılsız çağrı oranı Türkiye ortalaması yüzde 66'dır. Kayseri'de 2021 yılı gereksiz ve asılsız çağrı oranı yüzde 63 seviyelerindedir. Saniyelerin bile çok önemli olduğu acil durumlarda merkezin gereksiz meşgul edilmesi gerçek acil durumlar için çağrı merkezine belki de gecikmeli ulaşım sağlanması ile sonuçlanabilmektedir. 2021 yılında Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul eden 16 kişiye kişi özelinde 412 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2022 yılında idari para cezası 561 TL olarak uygulanacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezine Şubat 2019 tarihinden itibaren 2021 yılı sonuna kadar yaklaşık 5 milyon 523 bin çağrı gelmiştir" ifadelerini kullandı.