Yeni yıla çam ağacı nöbeti tutarak girecekler - Son Dakika
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Yeni yıla çam ağacı nöbeti tutarak girecekler

6 saat önce

Denizli'de yılbaşı için izinsiz çam ağacı kesilmesinin önüne geçmek amacıyla orman muhafaza memurlarının günler öncesinden başladıkları çam nöbeti devam ediyor.

Yeni yıla çam ağacı nöbeti tutarak girecekler, System.String[]

Denizli'de yılbaşı için izinsiz çam ağacı kesilmesinin önüne geçmek amacıyla orman muhafaza memurlarının günler öncesinden başladıkları çam nöbeti devam ediyor. Memurlar kaçak, izinsiz ağaç kesilmemesi için yeni yıla 'çam nöbeti' tutarak girecek.


Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Honaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler izinsiz çam ağacı kesilmemesi için adeta günler öncesinden seferberlik başlattı. Orman muhafaza memurlar sorumluluk alanlarındaki bölgelerde yaklaşık 1 ay önce başlattıkları çam ağacı nöbetini sürdürüyor. Bazı kişiler tarafından yeni yıl dolayısı ile süslemek amacı ile çam ağaçlarının izinsiz, kaçak olarak kesilmesini engellemek için muhafaza memurları ormanlık alanlarda deyim yerindeyse adeta kuş uçurtmuyor. Ormanlık alanları yürüyerek devriye gezen memurlar zaman zamanda telsiz ile birbirleriyle irtibat kurarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasına engel oluyor. Memurlar özellikle kaçak kesimde en çok tercih edilen genç fidanları gözetiyor.


"Yılbaşı ağacı kesilmemesi için koruma yapıyoruz"


Çam nöbeti ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan muhafaza memurlarından Ömer Bakırlı, yaptıkları işin yani tuttukları nöbetin öneminin farkında olduklarını kaydederek, önceki günlerde olduğu gibi bu akşamda yani yılbaşı günü de yine 24 saat görevlerinin başında olacaklarını vurguladı. Bakırlı, "Yılbaşı ağacı kesilmemesi için koruma yapıyoruz. Tabi 1 gecelik eğlence için bir fidanın yol olması denilen şey o fidanın 10 yılının çalınması demektir. Bizim bölgede fazla bu sorunlar olmuyor, genelde köylü kesimi olduğu için ve onlarda bilinçli oldukları için bu tür sorunlar yaşanmıyor. İzinsiz ağaç kesmenin cezası 5-10 yıl arasında değişiyor. Nöbet sabaha kadar devam edecek. Yılbaşını çam ağacı nöbeti tutarak geçireceğiz" dedi. - DENİZLİ

Orman İşletme Müdürlüğü, Yılbaşı, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:37 Kaynak: İHA
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