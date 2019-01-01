Son Dakika Haberleri: Yeni Yıla Deve Oyunu ile Bahşiş Toplayarak Girdiler

Yeni Yıla Deve Oyunu ile Bahşiş Toplayarak Girdiler

1 saat önce

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde yeni yıla yöresel 'deve oyunu' ile giren gençler, davul- zurna eşliğinde evleri gezerek yılbaşı harçlığı topladı.

Yeni Yıla Deve Oyunu ile Bahşiş Toplayarak Girdiler, System.String[]
ARDAHAN'ın Posof ilçesinde yeni yıla yöresel 'deve oyunu' ile giren gençler, davul- zurna eşliğinde evleri gezerek yılbaşı harçlığı topladı.

Posof'ta 2018'in son gecesi geleneksel deve oyununu oynamak için bir araya gelen gençler, deve kostümü giyen arkadaşlarıyla birlikte ilçe merkezinde dolaştı. Cadde ve sokak aralarında davul- zurna eşliğinde dolaşan ve bahşiş almak için vatandaşları deveye bindirmeler ilginç görüntü oluşturdu. - Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:42 Kaynak: DHA

Ardahan, Posof, Güncel
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