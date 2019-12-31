Yeni yıla doğru - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, 2019'u üzüntü ve sevinçleriyle geride bırakırken, 2020'yi karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni yılın yeni umutlar, taze başlangıçlar ve yeni hedefler anlamına geldiğini aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Bizler de tüm vatandaşlarımızla birlikte yüzyıllar boyunca farklı din ve farklı medeniyetlerin barış içinde yaşadığı Edirne ve bölgemizde var olan huzur iklimini muhafaza edip, yeni dostluklar inşa ederek gelecek nesillere aktarmalıyız. Bugüne kadar olduğu gibi 2020 yılında da Türkiye'nin batıya açılan yüzü olan tarih ve medeniyetler şehri Edirne'yi daha ileriye taşımak en önemli şiarımız olacaktır. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesini sağlamak amacıyla resmi, dini ve özel günlerde olduğu gibi yılbaşı akşamı da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik güçlerimiz görevleri başında olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının Edirne'mize, ülkemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi dileğiyle, sevgi ve saygılar sunuyorum."

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, 2019'un Türkiye ve Edirne için önemli atılımların yapıldığı bir yıl olduğunu belirtti.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ve 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle hizmete girmesinin, İstanbul-İzmir Otoyolu, birkaç gün önce tanıtımı yapılan, yerli ve milli otomobil 2019 yılının gurur vesilelerinden bazıları. Sadece hizmet ve eserlerle 2019 yılını taçlandırmadık. Ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti kimliğine güç katacak Yargı Reformu Strateji Belgesi ile Türkiye'nin bir diplomasi zaferi sayılan, Libya ile imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ve 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' da Türkiye'nin bölgedeki varlığını perçinleyen, dosta düşmana gösteren adımlar olmuştur. Türkiye, 2019 yılında 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile vatandaşlarının ve topraklarının güvenliği için neler yapabileceğini, yerli ve milli silahlar, mühimmatlar kullanarak dünyaya ilan etmiştir."

Sağlık, eğitim, ulaştırma, toplu konut ve sosyal projeler bakımında da 2019 yılının verimli ve bereketli geçtiğini belirten Aksal, Edirne'de de birçok hizmetin hayata geçirildiğini kaydetti.

Edirne'de TANAP Avrupa Bağlantısı açılış töreninin gerçekleştirildiğini aktaran Aksal, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bir yanda Londra'dan öbür yanda Pekin'e bağlanmasını sembolize eden Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi de hızla devam ederken, Çerkezköy-Kapıkule kesimi inşasına eylül ayında başlandı. Kıtaları, kültürleri, medeniyetleri kavuşturan bu demiryolu projesi de Edirne'ye Cumhuriyet tarihinde yapılmış en büyük hizmetlerden biri olacaktır. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Trakya, 2019'un 9 ayında 1 milyar 90 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken bunda Edirne'mizin de katkısı büyüktür. İnşallah bu adımlarımız artarak devam edecek, 2020 yılında da Kanal İstanbul Projesi için hayırlı adımlar atılacaktır. 2020 yılında da çalışmalarımızın, çabalarımızın karşılığını fazlasıyla alacağımıza olan inancı taşıyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyor, yeni yılın başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum."

CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaytancıoğlu, mesajında, yeni yılın yeni başlangıçlar, yeni umutlar anlamına geldiğini belirtti.

2019'da yaşanan acıların bir daha yaşanmamasını dileyen Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Gemileri karadan yürüten Edirneli Mehmet'in ve yıkılmış, işgal altında bir ülkeden genç ve güçlü Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşehrileri olarak yarının daha güzel günler getireceğine inanıyor ve bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2019 AKP politikalarının halkımızda karşılık bulmadığının ve her alanda hızla eridiklerinin kanıtlandığı bir yıl olmuştur. 31 Mart yerel seçimleri Türkiye'nin geleceğinde AKP'nin olmadığının, AKP'nin de bir geleceği olmadığının ispatı olmuştur. Bizim mücadelemiz kısa çöpün uzun çöpten hakkını alması, hiçbir çocuğun yatağına aç girmemesi, anne babaların evlatlarının geleceğinden endişe duymaması, gençlerin işsiz, evlerin aşsız kalmaması, emeğin hakkını alması, Türkiye'nin dünya devletleri arasında hak ettiği saygınlığa sahip, çağdaş bir hukuk devleti olması mücadelesidir.

2020 yılının ülkemize ve dünyaya barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesi dileklerimle halkımızın yeni yılını kutlar, huzur ve sağlık dolu nice yıllar dilerim."

Belediye Başkanı Gürkan'ın mesajı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, 2020 yılının başta Edirne olmak üzere tüm dünyaya huzur, mutluluk, sağlık ve kardeşlik getirmesini diledi.

2020 yılında hedefleri ve hayalleri hep birlikte gerçekleştireceklerini ifade eden Gürkan, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili hemşehrilerim; Edirne bizim yuvamız, bizim sevdamız. Sultanların şehri, şehirlerin sultanı Edirne'miz için 2020 yılında da daha çok çalışmaya, umutlarımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte gerçekleştirmek adına çalışmalarımızı azim ve kararlıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 2020 yılında da şeffaf, demokratik bir yönetim anlayışı ile vizyon projelerle daha yaşanabilir bir Edirne yaratmak en büyük amacımız olacak. Bu amaca ulaşabilmek adına da yolumuza sizlerden aldığımız güç ve destekle sağlam ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Yeni bir yıl yeni umutlar, yeni heyecanlar demektir. 2020 yılında sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin daha da kenetlenmesini temenni ediyorum. Dünyamızda barışın ve sağduyunun egemen olacağı, sağlık, huzur, mutluluk ve tüm güzelliklerin içtenlikle yaşanacağı yeni bir yıl diliyor, tüm Edirne halkının yeni yılını kutluyorum."

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngör, mesajında, 2019'da tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirtti.

2020'de de hep birlikte daha güzel bir Meriç için çalışacaklarını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Hiç kuşkusuz bu hususta Meriç'te yaşayan her bir vatandaşımıza da önemli görevler düşmektedir. Bu anlayışla ilçemizin ve ülkemizin bugüne kadar elde ettiği başarıları yeni başarılarla perçinlemeli, çocuklarımıza daha güzel ve müreffeh bir ülke bırakmanın çabası ve çalışması içerisinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle ilçemizde yeni bir yılı karşılamanın sevincini tüm Meriçli hemşehrilerimizle gönülden paylaşıyorum. Yeni yılın ilçemiz insanlarına ve ülkemize güzellikler getirmesini diliyor, ilçemizde görev yapan sivil, asker tüm kamu personelinin, özel sektör çalışanlarının, esnafın, saygıdeğer Meriçlilerin yeni yılını içtenlikle kutluyorum."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, yeni umutlar eşliğinde 2020'ye girildiğini belirtti.

Yeni yılın hayırlar getirmesini dileyen İba, şunları kaydetti:

"Partimizin kurulduğu günden bugüne olduğu gibi geride kalan yıl boyunca da vatandaşlarımızın tüm sorunlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalıştık. Edirne'mizin gelişmesi ve ortak geleceğimiz için yeni yılda da yorulmadan çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Şehrimizin gelişmesi, kalkınması ve hedeflerine ulaşması için yepyeni ufuklarla koyduğumuz hedeflerimize ilerlemeyi sürdüreceğiz. Değerlerimiz bize birliği, beraberliği ve kardeşliği yüceltmeyi öğütlemektedir. Çalışmalarımızın tamamını bu anlayışla planlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Bu duygularla bir kez daha 2020 yılının medeniyetimizin kadim şehri Edirne'mize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, güvenlik ve daha fazla refah getirmesini temenni ediyorum."