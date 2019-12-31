Yeni yıla doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yıla doğru - Son Dakika

Yeni yıla doğru

7 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeni yıla doğru, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, yeni bir yıla girmenin heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Milletçe birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir ülke olarak yeni bir yıla girdiklerini aktaran Çağatay, "İnanıyorum ki daha büyük sevinçler, daha büyük heyecanlar yaşayacak, ilimizi ve ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacak, nice yeni güzel yıllara birlikte kavuşacağız." ifadesini kullandı.

Rektör Yardım ise mesajında, üniversite olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Hep birlikte yeni umut ve hedeflerle yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yardım, "Bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel alanda birçok başarılı çalışmalara imza atıp ülkemize ve ilimize faydalı projeler üreten ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler yetiştiren bir üniversite olmak adına her anlamda mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tanğlay da yeni ümitler ve heyecanlarla 2020'yi karşıladıklarını söyledi.

Yeni yılın ülkeye ve millete hayırlar getirmesini dileyen Tanğlay, "Ülkemizde ve şehrimizde önemli gelişmelerin yaşandığı 2019'u geride bırakıyoruz. Yeni ümitlerle ve hizmetlerle dolu 2020 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:57 Nişantaşı yeni yıla hazır - Son Dakika
21:56 Taksim'de yılbaşı önlemleri - Son Dakika
21:56 Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Yerlikaya'dan kütüphane ziyareti - Son Dakika
21:55 Ortaköy'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
21:49 Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 22:00:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni yıla doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]