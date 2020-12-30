Yeni yıla doğru - Son Dakika

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alan, mesajında, 2021 yılının başta Zonguldak halkı olmak üzere tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur getirmesini temenni ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, mesajında, şunları kaydetti:

"Bir yılı daha acısıyla, tatlısıyla geride bırakarak yeni bir yıla girmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2020 yılı tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altında alan koronavirüs pandemisi mücadelesi ile geçti. Bu mücadelemiz halen aynı kararlılık ile devam etmektedir. İnşallah 2021 yılı itibarıyla bu musibetten kurtulmayı temenni ediyor, yeni yılda da ülke olarak, milletçe birbirimize kenetlenerek, yolumuza var gücümüz ile emin adımlarla devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Zonguldak Belediyesi olarak 2020 yılını yoğun bir şekilde hemşehrilerimize hizmet etmenin onurunu yaşayarak geçirdik. Yeni projelerimiz ve hedeflerimiz katlanarak devam edecek ve şehrimizi daha yaşanılabilir bir kent haline getirme hedefimiz kararlılıkla sürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 2021 yılının başta sağlık olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz eder, yeni yılın huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ederim."

"Yeni yılda madenci kardeşlerimize ve tüm emekçilere kazasız belasız çalışmalar diliyoruz"

GMİS'ten yapılan açıklamada ise Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nde çalışan işçilerin yanı sıra tüm emekçilerin ve Zonguldak halkının yeni yılının kutlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zor ve sıkıntılı geçen bir yılı geride bırakıyoruz. Büyük umutla girdiğimiz 2020 yılı ne yazık ki ekonomik kriz, depremler, facialar, kazalar ve Kovid-19 salgını nedeniyle bir felaketler yılına dönüştü. 2021 yılında, yaşadığımız bu zor ve sıkıntılı günlerin geride kalmasını diliyoruz. GMİS olarak 2021 yılında da bir yandan kamu ve özel sektördeki maden işçilerinin, MTA işçilerinin ve kurumlarımızın geleceklerine daha da güvenle bakabilmeleri için çalışmalarını sürdürecek, öte yandan Zonguldak, bölgemiz ve ülkemiz halkının ve emekçilerinin hak ve çıkarlarının korunması, ekonomik ve sosyal refahlarının geliştirilmesi için verdiği mücadeleye devam edecektir.

TTK'de ve özel sektörde çalışan maden işçilerinin, MTA işçilerinin, emekçilerin ve tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu bir dünyada yaşamak umuduyla 2021 yılının en başta sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz."