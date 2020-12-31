Yeni yıla doğru - Son Dakika

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altıntel, mesajında, 2020'nin tüm dünya açısından zor geçtiğini belirtti.

2020 yılında istenmedik birçok olayın meydana geldiğini ifade eden Altıntel, bu nedenle yeni umutların, yeni heyecanların, yeni beklentilerin olduğu yeni bir yıla girildiğini bildirdi.

Altıntel, mesajında şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle 2020 yılında milli bayramlarımız, dini bayramlarımız iptal olurken yaşam standartlarımız da değişti. Büyüklerimizden, küçüklerimizden, eşimizden dostumuzdan, bütün sevdiklerimizden uzak bir yaşam sürmek zorunda kaldık ve buna devam ediyoruz. Umutların ve beklentilerin oldukça yüksek olduğu 2021 yılının özellikle de tüm dünyaya sağlık getirmesini ve bir yıldır yaşadığımız, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan pandemi sürecinin sona erdiği bir yıl olmasını temenni ediyorum."

KTS0 Başkanı Ilık

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ilık, mesajında, 2020 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını belirtti.

Yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve refah getirmesi temennisinde bulunan Ilık, yeni yılda Türkiye'nin daha aydınlık, huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması için herkesin gayret göstereceğine inandığını ifade etti.

Tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Durmadan, yorulmadan ilimizin, sosyal ve ekonomik anlamda gelişimini hızlandırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ederek halkımızın ve üyelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretme çabası içerisinde olacağız. Odamız bugüne kadar olduğu gibi yeni yılda da, üye odaklı hizmet anlayışı ile üyelerimizin kendilerini ve mesleklerini geliştirebilmeleri, dış dünyaya açılabilmeleri, rekabet güçlerini artırabilmeleri için tüm imkanlarıyla hizmet vermeye devam edecek. Yeni bir yılı daha birlikte karşılıyor olmaktan duyduğum mutluluğu tüm üyelerimiz ve hemşerilerimizle birlikte paylaşıyorum."