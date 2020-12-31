Yeni yıla doğru - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çakır, mesajında, geride bırakılan 2020 yılının neredeyse bir yıldır mücadele edilen koronavirüs salgını başta olmak üzere Elazığ, İzmir, Malatya'yı sarsan deprem afetlerinin yaşandığı zorlu bir yıl olduğunu belirtti.

Salgın, deprem, çığ ve sel felaketi başta olmak üzere, geride bırakılan dönemde hayatını kaybedenleri ve vatanın bekası için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen kahraman şehitleri rahmetle yad edip, gazilere sıhhat ve afiyet dileyen Çakır, "Tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 2021 yılının Malatyamız, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, barış, kardeşlik, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

???????Öte yandan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de bir mesaj yayımlayarak yeni yılı kutladı.