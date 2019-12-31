Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce "Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim" projesi kapsamında 2 bin 20 fidan dağıtıldı.

Rüya Park AVM'de alışverişe gelen vatandaşlara ağaç kesmek yerine fidan dikilmesi için bilgi aktarıldı ve ücretsiz fidan verildi.

Fidanın nasıl dikilmesi gerektiğinin, uzman personelce aktarıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir saat içinde 2 bin 20 fıstık çamı, hünnap, badem, ceviz, lavanta, kestane ve kara selvi fidanı dağıttık. İsteyen vatandaşlara da yine fidan vermeye devam edeceğiz." dedi.

Yaprak, fidanların Muğla'nın Menteşe, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde dağıtımının yapıldığını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak bugün vatandaşlara 20 bin fidan dağıtacaklarını kaydetti.

Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler ise geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini, Marmarislilerin yeni yıla fidan dikerek gireceğini aktardı.