Son Dakika Haberleri: Yeni Yıla Geri Dönüşümle Girdiler

Yeni Yıla Geri Dönüşümle Girdiler

14 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, 2018 yılına düzenlenen yeni yıl atölyesinde, kullanılmayan eşyalardan yılbaşı hediyeleri üreterek verimli bir şekilde veda etti.

Yeni Yıla Geri Dönüşümle Girdiler, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, 2018 yılına düzenlenen yeni yıl atölyesinde, kullanılmayan eşyalardan yılbaşı hediyeleri üreterek verimli bir şekilde veda etti.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezileri, Toy Gençlik Derneği çatısı altında faaliyetlerine devam eden Üstünüze Afiyet ekibi, yılbaşında yaşanan gereksiz tüketimin önüne geçmek için gerçekleştirdiği etkinliklere devam ediyor. Üstünüze Afiyet ekibi, 15 Aralık'ta yapılan Takas Pazarı'na ek olarak, yine Gençlik Merkezleri desteğiyle bu sefer yeni yıl atölyesi gerçekleştirdi. Herkese açık olan atölyeye katılan gençler, 5 farklı masada ileri dönüşüm ile kullanılmayan ürünlerle yeni yıl hediyelerini hazırladı. Atölye çalışmasında; kullanılmayan mantarlar ile minik saksılar, içeceklerin metal kapakları ile rozetler yapılırken müsvedde kağıtlar ile origami ürünleri ortaya çıkarıldı. Yine kullanılmayan elbise ve kıyafetlerden de yastıklar, kalemlikler ve çantalar yapıldı. Atölyede ayrıca GençBank desteği de vardı. Gençlerin sosyal projelerine destek veren ekip bu projede de gençlerin tüketime karşı durmasını sağlamak için atölyeye katkılarını sağladı. Eskişehir GençBank, atölyede kullanılacak materyallerin temini için Üstünüze Afiyet ekibine destek oldu.

Amacı gereksiz tüketime karşı durmak olan Üstünüze Afiyet, gelecek dönemde de atölye, takas pazarı ve dönüşüm sofraları ile etkinliklerine devam edecek. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

Aralık, Tepebaşı, Güncel
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