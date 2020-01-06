Yeni yıla girerken intihar girişiminde bulunmuştu, bu kez hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yıla girerken intihar girişiminde bulunmuştu, bu kez hayatını kaybetti - Son Dakika

Yeni yıla girerken intihar girişiminde bulunmuştu, bu kez hayatını kaybetti

6 saat önce

BURSA'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Can (27), inşaat halindeki binanın 14'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi.

Yeni yıla girerken intihar girişiminde bulunmuştu, bu kez hayatını kaybetti, System.String[]

BURSA'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Can (27),  inşaat halindeki binanın 14'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi. Ahmet Can'ın yeni yılın ilk saatlerinde de intihar girişiminde bulunduğu ve polis tarafından ikna edildiği öğrenildi.

'EKİPLER GELENE KADAR İNTİHAR ETTİ'

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi 5'inci Kiraz Sokak'ta meydana geldi. Kükürtlü Mahallesi'ndeki bir inşaatın 14'üncü katında bir kişinin dolaştığını gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde Ahmet Can'ı yerde hareketsiz yatarken gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YERE DÜŞME ANI KAMERALARA YANSIDI

Ahmet Can'ın inşaatın 14'üncü katından atlama anı ise yakındaki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YENİ YILIN İLK SAATLERİNDE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Can, iddiaya göre yeni yılın ilk saatlerinde de intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet Can'ı ikna ederek çıkmış olduğu inşaattan indirdi.


Ahmet Can, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü
Çaldıkları aracın plakasını "Evleniyoruz" yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti: 6 gözaltı Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı

Son Dakika Haberleri
08:12 Su kabaklarından yaptığı lambalar, kendisine ışık oldu - Son Dakika
08:12 Menteşelilerden 'metruk bina' tepkisi - Son Dakika
08:11 İzmirli öğretim görevlisinin uluslararası başarısı - Son Dakika
08:08 DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika
08:06 Soner Arıca'dan Bambaşka Bir Şarkı - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 08:14:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni yıla girerken intihar girişiminde bulunmuştu, bu kez hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]