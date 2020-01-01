Denizli'de görevli polis, itfaiye ve sağlık çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.

Yeni yılı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda karşılamak isteyen vatandaşlar burada toplandı ve dilek feneri uçurarak yeni yılı karşıladı.

Öte yandan polis, itfaiye ve sağlık çalışanları yeni yılı görevlerinin başında karşıladı.

İl genelinde güvenlik önlemlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda noktada bin 300 personelle görev yaptı.

Uygulama noktalarında denetimleri sıklaştıran ekipler, araçları durdurarak arama yaptı, birçok kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri muhtemel kaza ve yangınlara karşı yeni yılı görevleri başında karşıladı.

Ekipler, komuta merkezinden gelen yangın ihbarı üzerine belirtilen bölgeye hareket etti.

Vardiya çavuşu Burçin Kemer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020'ye görev başında girdiklerini belirtti, yeni yılın mutluluk getirmesini diledi.

Yeni yıla vatandaşın huzurlu girmesi için görev başında olduklarını ifade eden Kemer, "Denizli'de halkın yeni yıla girerken herhangi bir kaza veya yangın olmaması temennimiz ama olursa da biz her zaman göreve hazır vaziyette bekliyor olacağız. İnşallah huzur içinde bir yılbaşı geçer." dedi.

Yeni yılı görevleri başında karşılayan İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı 112 Acil Servis ekipleri de gelen ihbarlarla olaylara müdahale etti.

Denizli Valisi Hasan Karahan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Ankara yolu kent girişindeki polis uygulama noktasını ziyaret ederek, görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı.