Yeni Yıla Havada Asılı Girdiler: 9 Saat Süren Kurtarma Operasyonu
42 dakika önce
Yeni yıla havada asılı girdiler: 9 saat süren kurtarma operasyonu.
Yeni yıla havada asılı girdiler: 9 saat süren kurtarma operasyonu
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:46 Kaynak: Youtube
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