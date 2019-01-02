Son Dakika Haberleri: Yeni Yıla Havada Asılı Girdiler: 9 Saat Süren Kurtarma Operasyonu

Yeni Yıla Havada Asılı Girdiler: 9 Saat Süren Kurtarma Operasyonu

42 dakika önce

Yeni yıla havada asılı girdiler: 9 saat süren kurtarma operasyonu.

Yeni yıla havada asılı girdiler: 9 saat süren kurtarma operasyonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:46 Kaynak: Youtube

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