YENİ YILA İBB ÖNÜNDEKİ ÇADIRLARDA GİRDİLER - Son Dakika
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YENİ YILA İBB ÖNÜNDEKİ ÇADIRLARDA GİRDİLER

6 saat önce

Adalar'da atlı faytonların kaldırılmasını talep eden eylemciler yeni yıla İBB önündeki çadırlarda girdi.

YENİ YILA İBB ÖNÜNDEKİ ÇADIRLARDA GİRDİLER, System.String[]

Adalar'da atlı faytonların kaldırılmasını talep eden eylemciler yeni yıla İBB önündeki çadırlarda girdi.

Büyükada'da 'ruam hastalığı' nedeniyle 81 atın itlaf edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önünde bulunan Saraçhane Parkı'na çadır kuran eylemciler yeni yıla bu çadırlarda girdi. Adalar'da tamamen atlı faytonların kaldırılmasını isteyen eylemciler şikayet dilekçeleri yazdıklarını belirtti.

"TEK DİLEĞİMİZ ATLI FAYTONLARIN TAMAMEN KALDIRILMASI"

Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri üyesi Doğa Altınsay, "Yeni yıla burada giriyoruz nöbetimize devam ediyoruz 13'üncü gündeyiz. 2020'den tek dileğimiz atlı faytonların tamamen adalardan kaldırılmasıdır. Bunun bir an önce yerine getirilmesidir bu sözün aynı zamanda. Soğuktan etkileniyoruz tabi çok soğuk fakat öbür tarafta atlar ölüyor bunu düşünüyoruz. Burada kendimizi ısıtmak için yöntemler arıyoruz. Atölyeler yapıyoruz etkinlikler yapıyoruz. Buraya gelen her destek bizi motive ediyor. Birbirimizi motive ediyoruz burada. Şuanda beklemedeyiz şikayet dilekçeleri yazıyoruz. Süreç tabi ki bir açıklama gerektirecek İBB tarafından onu bekliyoruz yakın zamanda açıklarlar diye bekliyoruz. Biz tamamen sıfır atlı fayton sözünü almıştık bu sözün tutulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Parkta kurulan çadırlar

Asılan pankartlar

Eylemcilerin çadırda oturması

Doğa Altınsay ile röp.

Genel ve detay görüntüler

01.01.2020 - 02.40 Haber Kodu : 200101060


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Saraçhane Parkı, İstanbul, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:21 Kaynak: DHA
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