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Yeni yıla Kapadokya'da giren turistler yılın ilk güneşini gökyüzünden izleme imkanı buldu - Son Dakika

Yeni yıla Kapadokya'da giren turistler yılın ilk güneşini gökyüzünden izleme imkanı buldu

01.01.2022 10:19

Yeni yıla Kapadokya'da giren turistler yılın ilk güneşini gökyüzünden izleme imkanı buldu Nevşehir'de yeni yılın ilk gününde Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel bir şov sergiledi.

Yeni yıla Kapadokya'da giren turistler yılın ilk güneşini gökyüzünden izleme imkanı buldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yeni yılın ilk gününde Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel bir şov sergiledi.

Tarihi ve kültürel dokusuyla yılda milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya Bölgesi bu yılbaşında da doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Yeni yıla Kapadokya'da giren yerli ve yabancı turistler yılın ilk güneşini ve Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı buldu. Sabahın ilk saatlerinde havalanan sıcak hava balonuna binen Ayşe - Selahattin Şimşek çifti; "Bu bizim evli olarak geçirdiğimiz ilk yeni yılımız. Bizim için ayrı bir deneyim oldu. Hayallerimizi yeni yılın ilk gününde gerçekleştirmek çok güzel bir duygu. Yeni yılın ilk gününde bu tarihi anı birlikte yaşamak istedik. Yeni yıla böyle başlayarak sonuna kadar böyle devam etmeyi düşündük. Ürgüp'ün güzel manzarasında uyanmak istedik" şeklinde konuştu. Ankara'dan yeni yıl kutlamaları için Kapadokya'yı tercih eden Gülşah Bayraktar da; "Geçen yıl yaşadığımız kötülükleri bu yıl yaşamak istemiyoruz. İnşallah bu yıl her şey daha güzel olur. Mutluluk olur. Bol huzur olur" şeklinde konuştu,

Son 8 yıl içinde ikinci defa yılın ilk gününde havalandıklarını söyleyen sıcak hava balon pilotu Nejat Öksüz ise; "Sıkıntılı geçen 2021 yılından sonra, 2022 yılının ilk gününde havada olmak ve misafirlerimize bu mutluluğu yaşatarak,2022 yılının daha başarılı, sağlıklı geçmesini temenni ediyorum. Misafirlerimize gök yüzünde görsel bir şov sunarak yeni yılın ilk gününü taçlandıracağız. Kapadokya bölgesi bu yıl başında doluydu. Hiçbir otelde ve balonlarda yer yok. Bu sene şanslıyız. Son 8 yıl içerisinde yılbaşında yaptığımız bu ikinci uçuşumuz. Genellikle kötü hava koşulları nedeniyle iptal oluyordu. Bu yıl misafirlerimiz şanslı" diye konuştu

Yeni yıla Kapadokya'da giren turistler yılın ilk güneşini gökyüzünden izleme imkanı buldu
Yeni yıla Kapadokya'da giren turistler yılın ilk güneşini gökyüzünden izleme imkanı buldu
Yeni yıla Kapadokya'da giren turistler yılın ilk güneşini gökyüzünden izleme imkanı buldu

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Kapadokya, Nevşehir, turist, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yeni yıla Kapadokya'da giren turistler yılın ilk güneşini gökyüzünden izleme imkanı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni yıla Kapadokya'da giren turistler yılın ilk güneşini gökyüzünden izleme imkanı buldu - Son Dakika
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