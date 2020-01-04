Yeni yıla kardeşinin böbreği ile girdi - Son Dakika
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Yeni yıla kardeşinin böbreği ile girdi

6 saat önce

Konya'da yaşayan ve 4 yıldır diyalize giren 43 yaşındaki Özcan Yıldırım, kardeşinin verdiği böbrek sayesinde yeni yılda yeni bir hayata başladı.

Yeni yıla kardeşinin böbreği ile girdi, System.String[]

Konya'da yaşayan ve 4 yıldır diyalize giren 43 yaşındaki Özcan Yıldırım, kardeşinin verdiği böbrek sayesinde yeni yılda yeni bir hayata başladı.

Öncel Yıldırım, böbrek hastası ağabeyi Özcan Yıldırım'ın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek için organ bağışı önerisinde bulundu. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tetkiklerde Öncel Yıldırım'ın böbreğinin ağabeyine uyduğu tespit edildi.

Geçen yılın son gününde ameliyata alınan Özcan Yıldırım, kardeşinin verdiği böbrekle yeni yılda sağlığına kavuştu.

"İkisinin de sağlık durumu çok iyi"

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şakir Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir operasyonla nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ağabey Yıldırım'ın yeni yıla sağlıklı bir böbrekle girdiğini dile getiren Tavlı, şöyle konuştu:

"Hastamız 4 yıldır böbrek yetmezliği yaşıyordu. Kardeşi böbreğini vermek istediğini söyleyince gerekli kontrolleri yaptık ve hastamıza olacağını tespit ettik. Gayet başarılı bir ameliyat oldu. Hastamız yeni yıla kardeşinin verdiği böbrekle sağlıklı bir şekilde girdi. Şu an alıcının da vericinin de sağlık durumu çok iyi. Her ikisini de inşallah birkaç güne taburcu etmiş olacağız."

"Organ nakli konusunda daha bilinçli olunmalı"

"Kardeşimden binlerce kez Allah razı olsun" diye sözlerine başlayan ağabey Özcan Yıldırım ise diyalize girmenin kendisini çok yıprattığını anlattı.

Yeni yıla sevinçle ve sağlıkla girdiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kardeşim böbreğini vermek istedi. Ben de çok sevindim, 31 Aralık'ta ameliyatımız gerçekleşti. Çocuğumun veli toplantısına dahi gidemiyordum. Diyalizde çok acı çekiyordum. Allah ondan razı olsun, kendisi böbreğini bana verdi. Artık diyalize girmiyorum, çok iyiyim, çok mutluyum. Sevincimi anlatamam, çünkü çektiklerim anlatılamazdı. Çocuklarımla ve ailemle daha rahat gezebileceğim artık. Organ nakli konusunda insanların daha bilinçli olmaları çağrısında bulunuyorum. Çok zor bir durum ancak yaşayan bilir."

"Bir can kurtarabildiysek ne mutlu bize"

Öncel Yıldırım ise ağabeyinin durumuna dayanamadığını belirterek, "Ağabeyim 4 yıldır diyalize gidiyordu. Çocuklarına vakit ayıramıyor ve ailesi çok üzülüyordu. Ben de daha önceden kardeşine böbrek verenleri duyduğum için hastaneye gidip böbreğimi ağabeyime verdim. Şu an gayet iyiyim hiçbir sıkıntım yok. Bir can kurtarabildiysek ne mutlu bize. Gerçekten çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Özcan Yıldırım, Konya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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