Son Dakika Haberleri: Yeni Yıla Karla Mücadele Ederek Girdiler

Yeni Yıla Karla Mücadele Ederek Girdiler

14 dakika önce

Bitlis İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yeni yıla köy yollarında karla mücadele ederek girdi.

Yeni Yıla Karla Mücadele Ederek Girdiler, System.String[]
Bitlis İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yeni yıla köy yollarında karla mücadele ederek girdi.

Bölgede etkisini sürdüren kar nedeniyle kent genelinde ulaşımın sağlanamadığı yerleşim yerleri için yol açma çalışmaları gece yarısı da devam etti.

Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan yaptığı açıklamada, 350 köy, 293 mezra 2 bin 341 kilometre yol ağında hizmet verdiklerini anlattı.

Karla mücadele çalışmalarını 90 personel ve 70 araçla sürdürdüklerini dile getiren Kurtkan, "Şu an merkeze bağlı Değirmenaltı köyünde karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Yılbaşı gecesinde vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettirmekteyiz. Çalışmalarımız sabaha kadar devam edecektir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:39 Kaynak: AA

Kar, Bitlis, Güncel
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