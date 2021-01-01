Yeni yıla kayıp girdi - Son Dakika

Yeni yıla kayıp girdi

01.01.2021 14:18
Yeni yıla kayıp girdi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arkadaşları ile birlikte gittiği Akdağ'daki piknikte kaybolan 59 yaşındaki yaşlı adam, Denizli'nin Çivril ilçesinde sığındığı tavuk çiftliğinde bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arkadaşları ile birlikte gittiği Akdağ'daki piknikte kaybolan 59 yaşındaki yaşlı adam, Denizli'nin Çivril ilçesinde sığındığı tavuk çiftliğinde bulundu. Yılbaşı gecesi kaybolan yaşlı adam yeni yıla kayıp olarak girdi.

Olay, Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akdağ'a piknik yapmak için giden Hidayet İlhan ve arkadaşları piknik yaptıktan sonra mantar aramak için birbirinden ayrıldı. Ancak daha sonra İlhan dönüş yolunu kaybetti. Arkadaşları tarafından bir süre aranan İlhan bulunamayınca jandarmadan yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İlhan'ı bulmak için karadan ve havadan arama çalışması başlattı.

Jandarmaya bir ara telefonla ulaşan İlhan'dan daha sonra sinyal kesildi. Akdağ'da arama tarama çalışmaları yürüten ekipler, havadan da termal drone ile arama çalışması yaptı. Gece boyu süren aramalar sonuçsuz kalınca ekipler sabaha karşı arama çalışmalarına ara verdi. Gün aydınlandığında ise müjdeli haber Denizli'nin Çivril ilçesi Işıklı köyünden geldi. Tavuk çiftliğindeki vatandaşların yardımı ile jandarmaya ulaşan İlhan, bilgi vererek kendisini almalarını istedi. Jandarma ekipleri tarafından alınan İlhan önce sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İlhan'ın daha sonra ekipler tarafından Sandıklı'ya getirildi.

İlhan'ın oğlu Kadir İlhan ise jandarma ekipleri teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Yeni yıla kayıp girdi

Hisarcık, Sandıklı, Denizli, Akdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni yıla kayıp girdi - Son Dakika


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