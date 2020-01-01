Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi - Son Dakika

Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yeni yıla girerken gece boyunca görev yapan polis ve jandarma personelini ziyaret edip tarafik kontrolü uygulamalarına katıldı.

Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yeni yıla girerken gece boyunca görev yapan polis ve jandarma personelini ziyaret edip tarafik kontrolü uygulamalarına katıldı.


Eksi 5 derecelik soğuk havaya rağmen vatandaşların huzuru için görev yapan jandarma ve polis ekiplerini Kontrol noktasında ziyaret eden Kaymakam Abbasoğlu, ekiplerin yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Abbasoğlu, araçla seyahat eden vatandaşlarda sohbet edip yeni yıllarını kutladı.


Abbasoğlu, daha sonra ilçeye bağlı köyleri Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ile birlikte ziyaret ederek taleplerini dinledi ve yeni yıllarını kutladı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Jandarma, Kütahya, Polis, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti
Alkollü araç kullanırken yakalanan şahıs, "Ben Türk delikanlısıyım" dedi ve aracıyla kaçtı Alkol almadığı halde alkollü çıktı, ehliyetine 6 ay el konuldu Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi

Son Dakika Haberleri
14:15 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı... - Son Dakika Haber
14:14 Oktay: "Devrim araçlarıyla kaçırdığımız bir fırsatı, şimdi elektrikli ve akıllı araçlarla yakalamış... - Son Dakika Haber
14:10 Irak protestoları - ABD Orta Doğu'ya en az 750 takviye asker gönderiyor - Son Dakika Haber
14:08 Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün klasik teknolojiyle çıksaydık bir anlamı yoktu ama farklı... - Son Dakika Haber
14:08 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk... - Son Dakika Haber
13:40 MSB: Tel Abyad'da teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı - Son Dakika Haber
12:51 Beşiktaş'ta dehşete düşüren olay! "Allah'a emanet olun" diye bağırıp tetiğe bastı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 14:20:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]