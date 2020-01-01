Yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde maden işçileri, yeni yıla yerin metrelerce altında maden ocağında çalışarak girdi.

İlçede faaliyet gösteren Yeni Çeltek Maden İşletmesine ait kömür ocağında gece mesaisinde çalışan maden işçileri, gündüz vakti girdikleri maden ocağında aynı vardiyada çalışan arkadaşlarıyla sofrada buluştu.

Yılın son saatlerini birlikte çalışarak geçiren ve yılbaşı pastalarını kesen işçiler, beraber yemek yedi ve birbirlerinin yeni yılını kutladı.

Birbirlerine pasta ikram eden işçiler, 2020'nin maden ocaklarında kazasız bir yıl olmasını dileyerek, maden kazalarında yaşamını yitiren arkadaşları için dua etti.

İşletme Müdürü Muhittin Uzuner, madenciliğin fedakarlık isteyen ve hata kabul etmeyen bir meslek olduğunu belirterek, "Allah madencilerin yarımcısı olsun. Biz ekmek paramızı kazanmak için yılbaşı da olsa işimizin başındayız, hem çalışıyoruz hem de arkadaşlarımızla yılbaşını kutluyoruz." dedi.

Türkiye Maden-İş Sendikası Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven de arkadaşlarıyla birlikte yeni yılı yerin metrelerce altında kutladıklarını vurgulayarak, "Yeni yılın mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Dünyada akan, kanın, gözyaşının durmasını diliyoruz, madencilik dünyanın en zor mesleği olabilir ama en azından huzurumuz var. Suriye'de ve dünyanın bazı yerlerinde insanlar namlunun ucunda ölüm korkusuyla yeni yıla giriyor. Biz onlar için dua ediyoruz, yeni yıl bütün dünyaya huzur getirsin." diye konuştu.

İşçilerden Güneş Tiryaki de "Madencilik dünyanın en zor mesleklerinden biri, acılı, duygusal aynı zamanda eğlenceli. Yeni yıla madenci arkadaşlarımızla beraber aynı kaderi paylaşarak, yerin altında çalışarak girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belki ailemizle beraber değiliz ama kadar birliği yaptığımız arkadaşlarımızla beraberiz. Yeni yılda maden kazalarının olmadığı ve daha güzel şartlarda çalışmak hepimizin dileği." değerlendirmesini yaptı.