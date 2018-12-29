Son Dakika Haberleri: Yeni Yıla Mavibahçe'de Kar Yağışı ile 'Merhaba' Deyin

Yeni Yıla Mavibahçe'de Kar Yağışı ile 'Merhaba' Deyin

20 dakika önce

Yıl içerisinde yenilikçi ve farklı etkinliklere imza atan MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 31 Aralık günü ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yeni Yıla Mavibahçe'de Kar Yağışı ile 'Merhaba' Deyin, System.String[]
Yıl içerisinde yenilikçi ve farklı etkinliklere imza atan MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 31 Aralık günü ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşatacak. İzmirliler yılbaşında, suni kar yağışı altında müziğin ve eğlencenin tadını doyasıya çıkartacak.

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne gelen İzmirliler, her akşam kar sürprizi ile karşılaşıyor. Yılbaşı günü gecesi de bahçesinde suni kar yağdıracak olan alışveriş merkezi ziyaretçilerine karın altında unutulmaz anlar yaşatıyor. Yılbaşı sürprizleri bununla bitmedi ve dopdolu bir yeni yıl programı hazırlandı.

Düzenlenen programa katılan İzmirliler, yılbaşına özel atölyeler, 31 Aralık'a kadar açık kalacak Yılbaşı Köyü, kar yağışı, DJ performansları, Dolce Band Ft Aydok Moralıoğlu konseri ile unutulmaz bir yılbaşı yaşayacak. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:21 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Aralık, Güncel
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