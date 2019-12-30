'Yeni Yıla Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Yeni Yıla Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti - Son Dakika

'Yeni Yıla Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti

6 saat önce

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Yeni Yıla Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti.

'Yeni Yıla Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti, System.String[]

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Yeni Yıla Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti. Konsere; çok sayıda sanatseverler ve davetliler katıldı.


Konser programının sunumunu sanatçı Şeker Aybala yaptı. Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Ahmet Doğanses, konserin açılış konuşmasında, "Eskişehir'de dernek olarak dünüyle, bugünüyle, yarınıyla, tarihsel, kültürel ve sanatsal alanda toplumumuzu kaynaştıran faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde sanatsal ve kültürel alanda programlarımız devam edecektir" dedi.


Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yeni Yıla Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri', sanatseverler ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı. 'Meşk-i Şehir Türk Sanat Müziği Korosu'; 'yeni yıla' merhaba dedi ve birbirinden güzel nadide eserler, seslendirdi. Koro Şefliğini Hasan Hüseyin Oytan'ın yaptığı konserin ilk bölümünde; 'Koro Uşşak Semaisi', 'Cana Rakibi Handan Edersin', 'Keman Taksimi', 'Bu Akşam Gün Batarken Gel', 'Yangın Olur Biz Yangına Gideriz' gibi birbirinden güzel eserler seslendirildi. Konserin ikinci bölümünde ise; 'Bende Yağmur Bulut Bora Fırtına', 'Tekrar Bana Dönsen Yine Beni Sevsen', 'Yalnızım Bu Diyarda Senden Çok Uzaktayım', 'Bakışı Çağırır Beni Uzaktan', Ağlar Gezerim Sahili Sanki Benimlesin' gibi Türk Sanat Müziğinin birbirinden güzel eserleri solo olarak seslendirildi. Konser sonunda; emeği geçenlere plaketler taktim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MasterChef Türkiye'nin şampiyonu Cemre Uyanık oldu
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, konserinde sahneden düştü Netflix, 2019 yılında en popüler projelerini açıkladı! Türk projeler damga vurdu Türk Medya, Star ve Güneş gazetelerini kapatıyor

Son Dakika Haberleri
17:02 Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika Haber
16:55 Bakan Çavuşoğlu'ndan Akşener'e 'tezkere' ziyareti - Son Dakika Haber
16:55 Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika Haber
16:52 Kütahya Eskişehir karayolunda zincirleme kaza - Son Dakika Haber
16:52 Polis ekiplerinden yılbaşı denetimi - Son Dakika Haber
16:50 Ümraniye'de cam fabrikasında patlama oldu, bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
16:05 İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:06:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Yeni Yıla Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]