Yeni yıla mutlu girdiler - Son Dakika

Yeni yıla mutlu girdiler

01.01.2021 17:14
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Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan ve maddi sıkıntı çeken Suriyeli aileye dernek ve hayırseverlerin desteğiyle yardım yapıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan ve maddi sıkıntı çeken Suriyeli aileye dernek ve hayırseverlerin desteğiyle yardım yapıldı.

Türkeli Genç İş Adamları Derneği öncülüğünde, ilçedeki hayırseverlerin de desteğiyle Türkeli'de bir aydır ikamet ettikleri ve maddi sıkıntı çektikleri öğrenilen 3 çocuklu Suriyeli aileye yardımda bulunuldu.

İhtiyaç sahibi aileye yakıt, ev eşyası, gıda ve kırtasiye yardımında bulunularak, mutluluklarına ortak olundu.

Yeni yıla yeni eşyaları ve sıcak evlerinde geçiren Suriyeli ailenin mutlulukları yüzlerinden okundu. - SİNOP

Yeni yıla mutlu girdiler
Yeni yıla mutlu girdiler
Yeni yıla mutlu girdiler
Yeni yıla mutlu girdiler

Suriyeli, Türkeli, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni yıla mutlu girdiler - Son Dakika


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