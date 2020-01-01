Yeni yıla nöbet tutan jandarma ve polislerle birlikte girdiler - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Yeni yıla nöbet tutan jandarma ve polislerle birlikte girdiler - Son Dakika

Yeni yıla nöbet tutan jandarma ve polislerle birlikte girdiler

6 saat önce

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, yeni yıla nöbet tutan polis ve jandarma ekipleriyle birlikte girdi.

Yeni yıla nöbet tutan jandarma ve polislerle birlikte girdiler, System.String[]

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, yeni yıla nöbet tutan polis ve jandarma ekipleriyle birlikte girdi.

Uygulama noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Arslantaş ile Çakır, görevlilerin yeni yıllarını tebrik etti.

Cebesoy uygulama noktasında AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla arayan Arslantaş, buradaki görevlilerin kendisiyle konuşmasını sağladı.

Telefon konuşmasında Yıldırım, ekiplerin yeni yılını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Arslantaş, beraberindekilerle daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek buradaki polislerle görüştü.

Milletvekili, Jandarma, AK Parti, Polis, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı
Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları (Özel) Alkollü araç kullanırken yakalandı 'Ben Türk delikanlısıyım' dedi

Son Dakika Haberleri
09:03 Emniyet kuş uçurmadı - Son Dakika Haber
09:03 Yeni yılda itfaiyecilerin yangın mesaisi - Son Dakika Haber
09:01 (Özel) Alkollü araç kullanırken yakalandı 'Ben Türk delikanlısıyım' dedi - Son Dakika Haber
09:00 (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50'ye yakın koyun telef oldu - Son Dakika Haber
08:59 Kaza yapan sürücü ve yolcular aracı bırakıp kaçtı - Son Dakika Haber
08:06 Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika Haber
04:53 Ehliyetine el konulan alkollü sürücü, "umreye gittim" diyerek kendisini savundu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 09:14:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni yıla nöbet tutan jandarma ve polislerle birlikte girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]