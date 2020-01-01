Yeni yıla nöbet tutan jandarma ve polislerle birlikte girdiler - Son Dakika

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, yeni yıla nöbet tutan polis ve jandarma ekipleriyle birlikte girdi.

Uygulama noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Arslantaş ile Çakır, görevlilerin yeni yıllarını tebrik etti.

Cebesoy uygulama noktasında AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla arayan Arslantaş, buradaki görevlilerin kendisiyle konuşmasını sağladı.

Telefon konuşmasında Yıldırım, ekiplerin yeni yılını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Arslantaş, beraberindekilerle daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek buradaki polislerle görüştü.