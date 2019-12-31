Yeni yıla nöbet tutarak giren jandarma ve polislere tatlı ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yıla nöbet tutarak giren jandarma ve polislere tatlı ikramı - Son Dakika

Yeni yıla nöbet tutarak giren jandarma ve polislere tatlı ikramı

6 saat önce

Erzurum'da yeni yıla nöbet başında giren polis ve jandarma ekiplerine tatlı ikram edildi.

Yeni yıla nöbet tutarak giren jandarma ve polislere tatlı ikramı, System.String[]

Erzurum'da yeni yıla nöbet başında giren polis ve jandarma ekiplerine tatlı ikram edildi.

Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile birlikte Aziziye Polis-Jandarma Uygulama Noktasında nöbet tutan görevlileri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Noktadaki polisler ile askerlere tatlı ikram eden Memiş ve Sekmen yeni yılın kendilerine huzur, sağlık ve başarı getirmesi temennilerinde bulundu.

Memiş, burada yaptığı açıklamada, huzurun ve güvenin yılmaz bekçilerinin kar, kış, yağmur demeden, bayramlarla özel günlerde görev başında olduklarını anımsattı.

Yeni yıla girerken polis ve jandarma ekiplerini yalnız bırakmamak için kendilerini ziyaret ettiklerini belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Binlerce polis ve jandarmamız, halkımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini sağlamak için görev başında. Bizler de onları hem motive etmek, hem de yanlarında olmak için buradayız. Şehrin tüm noktalarında görevlilerimiz var ve halkımızın güvenliği için görevleri başında. Bizler de onların sayesinde burada huzurla yaşıyoruz. Çünkü bu coğrafyada coğrafi şartlar nedeniyle, zaman zaman kışın gözlerinin bir metre ötesini görmedikleri yerde yine halkın güvenliği için canla başla mücadele ediyorlar. Kendilerine yeni yılda sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Onları ne kadar kutlasak, onlarla ne kadar gurur duysak azdır."

Memiş ve beraberindekiler daha sonra Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi'ne gelerek, dünyaya gelen bebekleri ve ailelerini ziyaret etti.

Dünyaya yeni gelen bebeklere ve ailelerine çeşitli hediyeler taktim eden Memiş ile beraberindekiler daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ile itfaiye komuta merkezlerine geçti.

Memiş, burada 2020 yılına nöbet başında giren görevlilerle sohbet ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Okay Memiş, Jandarma, Huzur, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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