Yeni Yıla özel kozmetik indirimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Yıla özel kozmetik indirimi - Son Dakika

Yeni Yıla özel kozmetik indirimi

6 saat önce

(Kurumsal Haber)-Boyner, kozmetik ürünlerinde yeni yıla özel indirim kampanyası yaptığını duyurdu.

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(Kurumsal Haber)- Boyner, kozmetik ürünlerinde yeni yıla özel indirim kampanyası yaptığını duyurdu.

Boyner kampanya kapsamında, 31 Aralık'a kadar hem mağazalarında hem de markalarının online alışveriş portalında yapılacak her 300 TL alışverişe anında 100 TL indirim uygulandığını ve alışverişini Hopi uygulamasını okutarak yapanların, indirime ek olarak 100 TL değerinde 'Paracık' kazandığını duyurdu.

Marka yaptığı kampanya duyurusunda, "Boyner, yılbaşı gecesinde kendini özel hissetmek ya da sevdiklerini çok özel bir hediye ile mutlu etmek isteyen herkesi mağazalarına davet ediyor. Boyner'in kozmetik dünyasında; parfümlerden cilt bakım ürünlerine, ruj, allık, fondöten, maskara gibi yeni yıl stiline ayrı bir ışıltı katacak makyaj ürünlerine kadar çok sayıda seçenek yer alıyor" denildi.


- İstanbul
Aralık, Boyner, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:04 Kaynak: DHA
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