Yeni Yıla Saatler Kala Taksim Meydanı Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı havadan görüntülendiİSTANBUL - Yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı hareketliliğinin artmaya başladığı Taksim Meydanı havadan görüntülendi.
Yeni yıla saatler kala Taksim
Meydanı havadan görüntülendi
İSTANBUL - Yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı hareketliliğinin artmaya başladığı Taksim Meydanı havadan görüntülendi.
2019 yılına sayılı saatler kala yeni yıla Taksim'de girmek isteyenler meydana gelmeye başladı. Öğle saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi
'nde yılbaşı hareketliliği de başladı. Yılbaşı
hareketliliğinin yaşandığı Taksim Meydanı havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:38 Kaynak: İHA
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