Yeni Yıla Saatler Kala Taksim Meydanı Havadan Görüntülendi
55 dakika önce
Yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı hareketliliğinin artmaya başladığı Taksim Meydanı havadan görüntülendi.
Yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı hareketliliğinin artmaya başladığı Taksim
Meydanı havadan görüntülendi. 2019 yılına sayılı saatler kala yeni yıla Taksim'de girmek isteyenler meydana gelmeye başladı. Öğle saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi
'nde yılbaşı hareketliliği de başladı. Yılbaşı
hareketliliğinin yaşandığı Taksim Meydanı havadan görüntülendi.
(Serdal Altıntepe/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:51 Kaynak: İHA
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