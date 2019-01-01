Yeni Yıla Saatler Kala Taksim Meydanı Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı hareketliliğinin artmaya başladığı Taksim Meydanı havadan görüntülendi.
Yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı hareketliliğinin artmaya başladığı Taksim Meydanı havadan görüntülendi.
2019 yılına sayılı saatler kala yeni yıla Taksim'de girmek isteyenler meydana gelmeye başladı. Öğle saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı hareketliliği de başladı. Yılbaşı hareketliliğinin yaşandığı Taksim Meydanı havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı