Yeni yıla sessiz girildi (2) - Son Dakika

Kızılay Meydanından drone görüntüleri
Kızılay Meydanından görüntüler
Atatürk Bulvarında seyreden araçlar
Sıhhiye Hitit Heykelinden drone görüntüleri
Sıhhiye Hitit Heykelinden görüntüler
Ulus Meydanından drone görüntüleri
Ulus Meydanından görüntüler
Trafik ekiplerinin denetimi
ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sakin girildi. Ulus Meydanı ve çevresinde sessizlik hakim oldu.
Kaynak: AA
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