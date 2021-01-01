Yeni yıla sessiz girildi (2) - Son Dakika

Kızılay Meydanından drone görüntüleri

Kızılay Meydanından görüntüler

Atatürk Bulvarında seyreden araçlar

Sıhhiye Hitit Heykelinden drone görüntüleri

Sıhhiye Hitit Heykelinden görüntüler

Ulus Meydanından drone görüntüleri

Ulus Meydanından görüntüler

Trafik ekiplerinin denetimi

ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sakin girildi. Ulus Meydanı ve çevresinde sessizlik hakim oldu.