Yeni yıla şınav çekerek girdiler - Son Dakika
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Yeni yıla şınav çekerek girdiler

6 saat önce

Kadıköy boğa heykelinin olduğu noktada bir araya gelen vatandaşlar 2020 yılını coşkuyla kutladı.

Yeni yıla şınav çekerek girdiler, System.String[]

Kadıköy boğa heykelinin olduğu noktada bir araya gelen vatandaşlar 2020 yılını coşkuyla kutladı. İki genç ise yeni yıla şınav çekerek girdi.

Boğa heykelinin orada toplanan bir grup vatandaş hep birlikte 10'dan geri sayarak 2020'ye girdi. Kimi vatandaşların boğanın üstüne çıkarak poz verirken kimi vatandaşlar ise da Noel baba kıyafeti giydikleri görüldü. Yoldan geçen araçlar ise korna çalarak yeni yılı kutladı. İki genç ise yeni yıla şınav çekerek girdi.

Yeni yılı kutlayan vatandaşlar, 2020 yılını sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diledi.

(İHA)

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:45 Kaynak: İHA
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