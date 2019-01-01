Son Dakika Haberleri: Yeni Yıla "Sıra Gecesi" ile Girdiler

Yeni Yıla "Sıra Gecesi" ile Girdiler

25 dakika önce

Kültür turizminin önemli merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, konuk evlerine giden vatandaşlar "sıra gecesi" ile yılbaşı kutlaması yaptı.

Kültür turizminin önemli merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, konuk evlerine giden vatandaşlar "sıra gecesi" ile yılbaşı kutlaması yaptı.

Kentin müzik kültürünün vazgeçilmezlerinden olan ve tarihi konuk evleri ile bazı otellerde yeni yıl dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Gündüz kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen turistler için Şanlıurfa'yla özdeşleşen "sıra gecesi" programı yeni yıl dolayısıyla ilgi gördü.

Şehirde yeni yılı kutlamak isteyenler kentin simgesi olan konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenenler için çiğ köfte yoğruldu. Kutlamalar türküler eşliğinde oldu.

Yerli ve yabancı konuklar, yöresel türkü ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Konuk evi işletmecisi Yeşim Ünveren, "Yeni bir yıla 'merhaba' demek adına gelen konuklarımıza bir sıra gecesi etkinliğinde farklı menülerle bir akşam yemeği sunduk. Konuklarımıza eğlenceli bir gece yaşattığımıza inanıyoruz. 2019 yılı tüm insanlığa ve ülkemize hayırlara vesile olur inşallah." dedi.

Osmaniye'den gelen akademisyen Hilal Kuşçu Karatepe'de yeni yıla bu yıl Şanlıurfa'da girmek istediklerini söyledi.

Daha önce adını sıkça duyduğu sıra gecesi etkinliğine ilk kez katıldığını anlatan Karatepe, "Çok güzel bir gece oldu. Sıra geceleri keşfedilmesi gereken bir güzellik. Umduğumuz ve beklediğimizden çok daha farklı güzelliklerle karşılaştık. Yeni yılın dünyamız için daha güzel olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:03 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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