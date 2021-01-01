Son dakika haber... Yeni yıla sokakta uyuyarak giren evsiz vatandaşa polis sahip çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... Yeni yıla sokakta uyuyarak giren evsiz vatandaşa polis sahip çıktı

01.01.2021 14:12

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da yeni yılın sabahında bir apartmanın altında serdiği kartonlar üzerinde yatarak canının acıdığını söyleyen şahıs, mahalle sakinleri tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Antalya'da yeni yılın sabahında bir apartmanın altında serdiği kartonlar üzerinde yatarak canının acıdığını söyleyen şahıs, mahalle sakinleri tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonrası yeni yıla evsiz girdiği anlaşılan ve dizinde oluşan iltihap nedeni ile tedavi görmesi gereken şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, evsiz vatandaşın misafirhaneye yerleştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bir apartmanın altında serdiği kartonlar üzerinde yatarak "canım acıyor" diye bağıran vatandaş, mahalle sakinleri tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.G isimli şahsın uzun süredir sokaklarda yaşadığı tespit edildi. Evsiz vatandaş, olay yerine gelen polis ekiplerine "yemek yok içmek yok gece dışarıda yatıyorum" dedi. Polis ekipleri, evsiz vatandaşın bu serzenişi üzerine belediyeyi arayarak durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin maskeni tak, sigaranı söndür, tedavini yapalım demesi üzerine "hastaneye gideceğim de bi sigaraya içeyim" diyen K.G., ekiplerin ısrarı üzerine sigarasını bıraktı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan şahıs, hastanede yapılacak olan tedavisinin ardından belediyenin evsizler için tahsis ettiği evlere yerleştirilecek. - ANTALYA

Son dakika haber... Yeni yıla sokakta uyuyarak giren evsiz vatandaşa polis sahip çıktı
Son dakika haber... Yeni yıla sokakta uyuyarak giren evsiz vatandaşa polis sahip çıktı
Son dakika haber... Yeni yıla sokakta uyuyarak giren evsiz vatandaşa polis sahip çıktı
Son dakika haber... Yeni yıla sokakta uyuyarak giren evsiz vatandaşa polis sahip çıktı
Son dakika haber... Yeni yıla sokakta uyuyarak giren evsiz vatandaşa polis sahip çıktı
Son dakika haber... Yeni yıla sokakta uyuyarak giren evsiz vatandaşa polis sahip çıktı
Son dakika haber... Yeni yıla sokakta uyuyarak giren evsiz vatandaşa polis sahip çıktı
Son dakika haber... Yeni yıla sokakta uyuyarak giren evsiz vatandaşa polis sahip çıktı
Son dakika haber... Yeni yıla sokakta uyuyarak giren evsiz vatandaşa polis sahip çıktı
Son dakika haber... Yeni yıla sokakta uyuyarak giren evsiz vatandaşa polis sahip çıktı

Antalya, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Yeni yıla sokakta uyuyarak giren evsiz vatandaşa polis sahip çıktı - Son Dakika


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