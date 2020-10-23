Yeni yılda 5 yeni mağaza açmayı hedefliyorlar

Pandemi döneminde perakende sektöründe yaşanan değişimler, mağazalarda alınan hijyen önlemleri, yenilikçi hizmetler ve firmanın İzmir ekonomisine sağladığı katkılar, Boyner'in toplam 9 mağazayla hizmet verdiği İzmir'de masaya yatırıldı. Basın mensuplarıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek, "2021'de 5 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz" dedi.

Boyner, toplam 9 mağazayla hizmet verdiği İzmir'de medya mensuplarıyla buluştu. Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek'in ev sahipliği yaptığı toplantıda, pandemi döneminde perakende sektöründe yaşanan değişimler, mağazalarda alınan hijyen önlemleri, yenilikçi hizmetler ve Boyner'in İzmir ekonomisine sağladığı katkılar hakkında bilgiler paylaşıldı.

"MAĞAZALARIMIZDA HİJYEN ÖNLEMLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE UYGULUYORUZ"

Dünyada ve Türkiye'de pek çok değişimin yaşandığı pandemi döneminde, perakende sektörünün de önemli bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Nurçin Koçoğlu, Boyner'in 19 Mart'ta koronavirüs salgınının yavaşlatılmasına destek olmak amacıyla mağazalarını kapatan ilk markalardan biri olduğunu söyledi. Normalleşme sürecinin başladığı haziran ayında üst düzey hijyen önlemleri ile mağazalarını yeniden hizmete açtıklarını belirten Koçoğlu, Boyner'in güvenli alışveriş konusunda mağazalarında alınan önlemleri şöyle anlattı:

"Müşterilerimizin güvenle alışveriş yapabilmesi için mağazalarımızda Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirlerin de ötesinde önlemler uyguluyoruz. Mağaza girişlerindeki sensörler sayesinde içerideki müşteri yoğunluğunu kontrol ediyor, fiziksel mesafeyi gözetecek şekilde belirli sayıda müşterimizi mağazalarımızda ağırlıyoruz. Kabinlerimizde özel bir dezenfeksiyon sistemi yer alıyor. Müşterilerimiz kabine girmeden, tek bir butona basarak kabini dezenfekte edebiliyor. Kabinlerde müşterilerimizin denediği ürünleri 70 derece buhar ile sterilize ediyor, sterilizasyon işlemi sonrasında özel bir kabinde 24 saat beklettikten sonra standa alıyoruz. Ayakkabı deneme alanında ise müşterilere tek kullanımlık çoraplar veriyoruz. Alınmayan ayakkabılara buhar ile sterilizasyon işlemi uyguluyoruz. Kasada müşterilerimizi temassız ödemeye yönlendirirken, faturaları SMS ile gönderiyoruz. Sağlık ve ateş durumunu düzenli olarak kontrol ettiğimiz tüm personelimiz çalışma saatleri boyunca maskeli olarak hizmet veriyor. Tüm personel sık sık ellerine dezenfektan uyguluyor, ayrıca kullandıkları maskeler yenileri ile değiştiriliyor."

"36 İLDE 104 MAĞAZA İLE HİZMET VERİYORUZ"

Toplantıda Boyner'in mağaza yatırımları ile bilgiler veren Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek, Boyner'in 36 ilde toplam 104 mağaza ve 270 bin metrekareye ulaşan satış alanı ile perakende sektörünün lider markası olduğunu belirtti. Hasan Şimşek, 8 farklı kategoride, 700'e yakın markayı müşterilerle buluşturduklarını, sezonda 20 milyon, yılda 40 milyon ürün sattıklarını ifade etti.

"2021'DE 5 YENİ MAĞAZA AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

Pandemi döneminde de yeni mağaza yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Hasan Şimşek son mağazalarını Point Bornova'da açtıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Müşterilerimizin mutluluğunu ve beklentilerini göz önüne alarak yenilikçi bir bakış açısıyla tasarladığımız Point Bornova mağazamızla aynı zamanda, pandemi döneminde sektöre ve tüm paydaşlarımıza umut vermeyi, moral ve motivasyon sağlamayı amaçladık. Point Bornova mağazamızda müşterilerimize en sevilen markalardan çok sayıda seçeneği ayrıcalıklı, keyifli ve konforlu bir ortamda sunarken, alışveriş yorgunluğunu atabilmeleri bir dinleme alanına da yer verdik. Yeni nesil bakış açısıyla tasarladığımız mağazalarımızda; ücretsiz wi-fi hizmeti, telefon şarj noktaları gibi ince detayların yanı sıra kafe bölümü, langırt gibi oyun köşeleri, çocuk oyun alanları da bulunuyor. Yeni nesil mağazalarımızın daha sıcak ve samimi bir yapısı olmasından dolayı müşterilerimiz mağaza içinde yüzde 25 oranında daha fazla vakit geçiriyor.

2021 yılında da yatırımlarımızı hayata geçirmeye ve yeni nesil mağazacılık konseptimizle 5 yeni mağaza açmaya devam edeceğiz."

"İZMİR EN ÇOK MAĞAZAMIZ OLAN 2'NCİ İLİMİZ, İZMİR İLE BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"

Hasan Şimşek, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'in Boyner'in ekosisteminde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Boyner olarak İzmir'deki varlığımızın kökleri 1999'da açılan Çiğli Kipa mağazasına kadar uzanıyor. Uzun yıllardır İzmir'deyiz ve İzmir'le büyüyoruz. İstanbul'dan sonra 9 mağaza ile en çok hizmet verdiğimiz İzmir'deki mağazalarımızda 500 kişiyi istihdam ediyoruz. Bugün sizleri ağırladığımız ve yeni mağaza konseptinde açtığımız Boyner Hilltown mağazamızın yanı sıra Boyner Balçova Kipa, Boyner Çiğli Kipa, Boyner İzmir Point Bornova, Boyner Outlet Westpark, Boyner Outlet Park Bornova, Boyner Outlet Selway, Boyner Sports Mavibahçe ve YKM İzmir mağazalarımız bulunuyor. İzmir mağazalarımızda yılda 2 milyonun üzerinde kişiyi ağırlıyor, yılda 1 milyona yakın ürün satıyoruz."

"ÜLKEMİZİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYOR VE BU DEĞERLERİ YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Sektöründe öncü uygulamaları ile bilinen Boyner'in pandemi döneminde de yenilikçi stratejisini sürdürdüğünü belirten Nurçin Koçoğlu, yeni marka yolculuğunu, beğeniyle karşılanan Bizim Tarzımız Güzel iletişim kampanyası ile başlattıklarını söyledi. Koçoğlu şöyle devam etti:

"Yeni iletişim kampanyamızda tüm Türkiye'yi ve değerlerimizi, ortak özelliklerimizi kucaklamak istedik. Sahip olduğumuz bu değerlere, renkliliğe, çeşitliliğe ve iyilikseverliğe ayna tuttuk. İnsanımızın ortak duygularını ve özelliklerini güncel bir bakış açısıyla yorumladık, moda ile iddialı bir şekilde harmanladık. Bundan sonraki süreçte de yerel değerlerimizi sahiplenmeye, gündemde tutmaya ve müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Unutulmaya yüz tutmuş yerel zanaatkarları gün yüzüne çıkartmak ve bunları müşterilerimizle buluşturmak bu projelerimizden biri."

PANDEMİDE HAYATA DEĞER KATAN YENİLİKÇİ HİZMETLER

Pandemide müşterilerin iç görülerinden hareketle birçok yeni proje hayata geçirdiklerini belirten Koçoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Sektörde bir ilk olan arabaya teslimat hizmetimizle, internetten yapılan alışverişlerde kargo seçeneği yerine, AVM otoparkında arabaya servis seçeneğini sunuyoruz. Pandemi sonrası özellikle alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlara girmeye çekinen ya da sabit adreste bulunmadığı için e-ticaret siparişlerini mağazamızdan teslim alan müşterilerimiz bu servisimizden yoğun olarak yararlanıyor.

Müşterilerin en çok istediği özelliklerden biri olan online alışverişte 'Kapıda Nakit Ödeme' hizmetine de başladıklarını ifade eden Koçoğlu:

"Online alışverişte internet üzerinden ödeme yapmayı tercih etmeyen tüketicilerimiz, Kapıda Nakit Ödeme' hizmetimiz ile kargodan paketlerini teslim alırken ürün bedelini nakit olarak ödeyebiliyor. Boyner olarak müşterilerimize hayatı kolaylaştıran farklı servisler de sunmaya başladık. Kuru temizleme, ütü, sneaker temizliği gibi hizmetleri tek çatı altında üstelik özel avantajlarla sunuyoruz. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak bu yeni hizmetlerimiz, İstanbul'daki tüm mağazalarımızda başladı. Kısa sürede İzmir'de ve diğer illerde de müşterilerimiz bu hizmetlerden yararlanma fırsatı bulacak. Ayrıca kozmetik uzmanlarımız ile müşterilerimizi görüntülü olarak buluşturacağımız 'Görüntülü Kozmetik Alışverişi Hizmeti', binlerce marka ve ürün arasında online hediye seçiminde müşterilere yardımcı olacak 'Hediye Rehberi Uygulaması' ve alışveriş sonrasında AVM'de dolaşmak, kahve içmek veya bir restorana gitmek isteyen müşterilerimizin alışveriş poşetlerini geçici olarak bırakabileceği 'Akıllı Dolaplar' da çok yakında müşterilerimizle buluşturacağımız diğer hizmetlerimiz."

"BOYNER EXPRESS İLE KAPIYA TESLİMAT HİZMETİNE YENİ BİR SOLUK GETİRECEĞİZ"

Nurçin Koçoğlu, Boyner'in lojistik ve hızlı teslimat işine yatırım yaparak Boyner Express ile kapıya teslimat ağını kurduğunu söyledi. Pandemi döneminde müşterilerin yoğun olarak tercih ettiği ve payı iyice artan kapıya teslimat hizmetine yeni bir soluk getirmek üzere yola çıktıklarını belirten Koçoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Kendi dağıtım operasyonumuz Boyner Express'in katacağı güçle müşterilerimiz hızlı, pratik, hayat kolaylaştıran bir online alışveriş deneyimi yaşayabilecek. boyner.com.tr ve Morhipo'dan yapılan internet siparişlerindeki standart teslimat seçeneklerine ek olarak, aynı gün veya ertesi gün istenen saatte teslimat, akşam saatlerinde, pazar günü kapıya teslimat gibi yenilikçi seçenekler olacak. Ayrıca "kolay iade, kapıda ödeme ve canlı takip" gibi özelliklere hızlı, kolay ve rahat alışverişi müşterilerle buluşturacağız. Boyner Express'in dikkat çeken en önemli unsurlardan biri de kadın teslimat görevlileri olacak. Boyner'in yeni hizmeti depo, nakliye ve teslimat aşamalarında en az %60 kadın çalışan prensibiyle çalışacak. Kadın sürücüler, kadın kuryeler ve depo çalışanlarıyla erkek işi olarak görülen lojistik ve teslimat işine yeni bir hizmet yaklaşımı ve yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Boyner Express'i ilk etapta İstanbul'da devreye aldık, kısa süre içinde İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa ile başlayarak tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız.

"KAPSÜL KOLEKSİYON 20 BİN PET ŞİŞENİN İPLİĞE DÖNÜŞTÜRÜLMESİYLE TASARLANDI"

Konuşmasında ayrıca moda dünyasının doğa, çevre ve sürdürülebilirlik odaklı yeniden şekillendiğini ifade eden Nurçin Koçoğlu, pandeminin bu trendi hızlandırdığını belirtti. Boyner'in, doğaya ve çevreye duyarlı bir marka olduğunu vurgulan Koçoğlu, Lee Cooper ile yaptıkları çevreci kapsül koleksiyonun detaylarını şöyle anlattı:

"Lee Cooper'ın REPREVE® iplik kullanarak ve daha az su tüketimi ile oluşturduğu doğa dostu kapsül koleksiyonunu, yalnızca Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de müşterilerle buluşturuyoruz. Denim ağırlıklı koleksiyonun hammaddesini, doğanın ekolojik dengesine zarar veren plastik atıkların geri dönüşüm işlemiyle elde edilen REPREVE® iplikleri oluşturuyor. Yaklaşık 20 bin adet pet şişenin REPREVE® bir içeriğe dönüştürülmesiyle hazırlanan koleksiyonun üretim aşamasında, yüzde 45 daha az enerji ve yüzde 20 daha az su tüketimi yapıldı. Gaz emisyonu ise yüzde 30 azaldı. Başka bir ifade ile 264 bin litre su tasarrufu yapılırken, CO2 salınımında 33 bin 400 kilogram azalma sağlandı."

Nurçin Koçoğlu, organik tekstilden vegan ürünlere, hayvanlar üstünde test edilmemiş kozmetik ürünlerinden doğa dostu ürünlere kadar yaşama değer katacak birçok ürünü yeni oluşturdukları Boyner LiveWell kategorisi altında müşterilerle buluşturacaklarını da sözlerine ekledi.