Yeni yılda alışveriş keyfi "İndirim Panayırı" ile katlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yılda alışveriş keyfi 'İndirim Panayırı' ile katlanıyor - Son Dakika

Yeni yılda alışveriş keyfi "İndirim Panayırı" ile katlanıyor

6 saat önce

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul'un Avrupa Yakası'na taşıyan Venezia Mega Outlet, yeni yılı artık geleneksel hale gelen İndirim Panayırı ile kutluyor.

Yeni yılda alışveriş keyfi

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul'un Avrupa Yakası'na taşıyan Venezia Mega Outlet, yeni yılı artık geleneksel hale gelen İndirim Panayırı ile kutluyor.


Outlet alışveriş keyfini ekstra indirimlerle daha da cazip hale getiren AVM, yeni seneyi, 28 Aralık - 5 Ocak tarihlerinde düzenleyeceği İndirim Panayırı ile karşılıyor.


Yılbaşı döneminde 9 gün sürecek İndirim Panayırı, ziyaretçilerin hem kendilerine hem de sevdiklerine alacakları hediyeler için kaliteyi cazip fiyatlarla sunuyor. AVM içerisindeki birçok markanın yanı sıra Çarşı Pazar katındaki esnafın da katıldığı İndirim Panayırı, AVM'nin metro katında gerçekleşecek.


Zengin ürün çeşitliliği ile outlet alışverişin İstanbul'da en çok tercih edilen adreslerinden olan Venezia Mega Outlet ziyaretçilerini, yılbaşı atmosferi eşliğinde keyif dolu bir alışverişe davet ediyor. Avantajlı alışveriş fırsatlarının yanı sıra Venedik'in eşsiz sokakları ve gondol turları da yılbaşında ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor. - İSTANBUL

Avrupa Yakası, İstanbul, Yılbaşı, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu
DİSK'ten asgari ücret zammına 'Kanal İstanbul' vurgulu tepki Bakanlık bedelli askerlik ödemelerinde uyarıda bulundu: Son ödeme tarihi 31 Aralık İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı

Son Dakika Haberleri
16:31 Yerli otomobile ilk taliplerden biri Nişantaşı Üniversitesi oldu - Son Dakika
16:31 BAĞCILAR'DA OPERASYON YAPILAN EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI - Son Dakika
16:30 KAZA YAPAN GEMİNİN KAPTANININ FOTOSU - Son Dakika
16:30 Oyuncakçıdan silah alıp banka soymuş, o anlar kamerada - Son Dakika
16:30 Bilecik emniyet müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 16:33:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni yılda alışveriş keyfi "İndirim Panayırı" ile katlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]