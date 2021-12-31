Yeni yılda Bitcoin ve HUH Token'ı neler bekliyor? - Son Dakika

Bitcoin ve HUH Token'ın geleceğine dair söylentiler yaygınlaşıyor

Bitcoin ve HUH Token'ın geleceği şu anda görünmese de aynı zamanda heyecan verici bir ilerleme kaydediyor. Bu nedenle yükselişin henüz bitmediği de yorumlar arasında yer alıyor.

Ancak Bitcoin gibi eski bir zamanlayıcı ve HUH Token gibi bir çaylak bir coin için yolculuğun geri kalanı nasıl geçecek?

HUH Token'ın e-kitabında bahsedilen MetHUH'un yaratılmasıyla, HUH Token'ın eğrinin ötesine geçme niyetinde olduğu görülüyor. MetHUH, HUH Token sahiplerinin birbirleriyle bağlantı kurabileceği ve bunun için HUH Token'ın çığır açan bir konsepti olan duygu belirteçleriyle ödüllendirilebileceği türünün tek örneği olarak sanal dünyada yer alacak. HUH Token, aralık ayının yükselişiyle 10 milyonun üzerinde 7 günlük bir ticaret penceresi kazanmayı başardı. HUH Token, %100 geri dönüş oranı ile kripto pazarında kendi başına ayakta kalabileceğini de bu yükselişle birlikte kanıtladı.

HUH Token sahipleri için fırsatı ağı sunuyor!

HUH Token MetHUH platformunun yanı sıra 4 milyon dolarlık HUH Token yakma işlemi gerçekleştirerek sahipleri için Utimeme para biriminin değerini artırıyor. HUH Token sahiplerinin memnun kalmama ihtimaline karşı ise bir akıllı sözleşme referans mekanizması geliştiriyor. HUH Token sahipleri bu uygulamayla bir referans numarası alıyor. Kod, HUH Token'ı başka kullanıcılara ileten herkese %10'a hak kazanma hakkı tanıyor ve 10% satış ücreti indirimi sunarak, sahibi yönlendirilen kişi ilk depozitosu için %10 BNB teşviki sağlıyor.

Her ne kadar Bitcoin gibi bir balina para birimi, Bitcoin sahipleri için hiçbir zaman sanal bir alan geliştirmediğinden MetHUH gibi bir yere ihtiyaç duymayabilir. Ancak, altcoinlerin sahiplerinin fikirlerine değer verdiği görülüyor ve HUH Token bu konuda bir istisna değil.

Kriptoya ilgi artıyor

HUH Token'ın artan popülaritesi ve Bitcoin'in neredeyse dipten tekrar dirilişi, kripto para birimine olan ilginin 2009'dan beri arttığını gösteriyor. Bir römorkör güçlü veya bazı durumlarda oldukça ikna edici olabilse de ancak yatırım yapmadan önce kripto para birimi hakkında biraz araştırma yapmak her zaman iyi bir fikir.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN