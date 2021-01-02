Yeni yılda değişim devam edecek - Son Dakika

Yeni yılda değişim devam edecek

02.01.2021 14:51
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Şehit Fevzi Mahallesi'nde 2.etap çalışması devam eden Derme Deresi Islah projesinin Sivas Caddesi'ndeki 1.etap çalışmalarına 2021 yılında başlamayı hedeflediklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi'mizin değişimi 2021 yılında da devam edecek" dedi.

Şehit Fevzi Mahallesi'nde 2.etap çalışması devam eden Derme Deresi Islah projesinin Sivas Caddesi'ndeki 1.etap çalışmalarına 2021 yılında başlamayı hedeflediklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi'mizin değişimi 2021 yılında da devam edecek" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam ve Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç ile birlikte ismi Malatya ile özdeşleşmiş ve türkülere konu olmuş Derme Deresi Islah projesinin 1.Etap çalışmalarının yapılacağı Sivas Caddesi'ndeki alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Güder, Malatya'ya ve Battalgazi'ye değer katacak projenin 1.etap çalışmasına, 2021 yılında başlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Derme deresi bizim kanayan yaramızdı"

Projenin Malatya'ya ve Battalgazi'ye değer katacak bir proje olduğunu ifade eden Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, "Derme Deresi bizim kanayan yaramızdı. Malatya'nın göbeğinde en muhteşem yerde çok güzel bir proje olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Kim emek veriyorsa Allah ondan razı olsun. 2021 yılında Battalgazi'mizde inşallah çok daha güzel şeyler olacak" şeklinde konuştu.

"2021 yılında inşallah kazmayı vuracağız"

2021 yatırım programına alarak ilk kazmayı vurmak istediklerini belirten DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, "Derme Deresi, akımı itibariyle sürekli içerisinde su olan bir dere. Bu su da tertemiz bir su. Bu suyun görselliğini şehre kazandırmak adına yapacağımız bu ıslah çalışmasında bunların bütünü düşünerek hazırladığımız projeye son şeklini vereceğiz. 2021 yılı çalışma sezonunda inşallah yatırım programına sayın vekilimiz ve Başkanımızın katkı ve destekleri ile 2021 yatırım programına almak suretiyle inşallah ihalesini gerçekleştirip, Bismillah deyip kazmayı vuracağız. En kısa zamanda da tamamlayıp muhtarımızın ve buradaki vatandaşlarımızın büyük bir özlemle beklediği bu hizmeti inşallah onlarla buluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Daha yaşanabilir bir Battalgazi için durmak yok"

Projenin üzerinde uzun süredir çalıştıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, göreve geldikleri günden itibaren Derme Deresi ile ilgili çalışmaları hız verdiklerini söyledi. Başkan Güder, "Malatya'nın merkezinde, Malatya değer katacak bir yerin adına layık hale gelmesi için 2021 yılında çalışmalarımıza hız vereceğiz. Projemizin üzerinde uzun süredir çalışıyoruz. Seçimlerden öncede Derme Deresi'nin ıslahının yapılması gerektiğini belirtiyordum. Bugün 1. etap üzerinde çalışmalarımızı bölge müdürümüz ve sayın vekilimiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu bölgenin kalkınması noktasında ikinci etap çalışmasına ağırlık vermiştik. İnşallah 1. etabı da 2. 3. 4. 5. Etap ile birleştirerek Malatya'mıza mal olmuş ve Malatya'mızın değerini ortaya çıkaran bu dereyi ıslah ederek, Malatya'ya kazandırmış olacağız. Kanal boyunu ıslah ederek bu bölgeye kazandırmak istiyoruz. Daha yaşanabilir bir Battalgazi'yi inşa çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz. Malatya'mızın ve Battalgazi'mizin değişimi devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Derme Deresi'nin Islah Projesi'nde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in büyük mücadeleler verdiğini söyleyerek sözlerine başlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise "Şehit Fevzi Mahallesi'nin hemen kenarından geçen deremiz, Battalgazi Belediyemizin yapmış olduğu yol ve rekreasyon çalışmaları ile birlikte ilk kez bölgemizde, Battalgazi'nin alt bölgesine çok ciddi manada kıymet ve değer katacaktır. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in Derme Deresi'nin ıslahı konusunda vermiş olduğu mücadele için çok teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Yeni yılda değişim devam edecek
Yeni yılda değişim devam edecek
Yeni yılda değişim devam edecek

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni yılda değişim devam edecek - Son Dakika


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