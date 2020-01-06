Yeni yılda engellilere güzel haber - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni yılda engellilere güzel haber - Son Dakika

Yeni yılda engellilere güzel haber

7 saat önce

Engelli vatandaş otomatik vitesli engelli aracından alınan MTV'nin iptali için açtığı hukuk mücadelesini kazandı.

Yeni yılda engellilere güzel haber, System.String[]

Engelli vatandaş otomatik vitesli engelli aracından alınan MTV'nin iptali için açtığı hukuk mücadelesini kazandı. Karar Türkiye genelindeki bütün otomatik vitesli engelli aracı alacak ve kullanan engellilere emsal teşkil edecek.


2018 yılında ÖTV muafiyetinden faydalanmak için engeline uygun araç almaya karar veren Şaban Özkaymak isimli engelli vatandaş Kayseri Vergi Dairesinden gelen "Otomatik vitesli araçta özel tertibat olmadığı için ÖTV muafiyetinden faydalanamaz" engelini ilgili mevzuat kurallarını vergi dairesine sunarak aşar. Aracı aldıktan sonra e-Devletten aracın ilgili döneme ait MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) borcu yansıdığını görür ve Niğde Vergi Dairesine başvurur. Niğde Vergi Dairesinden Otomatik vitesli araçlar MTV muafiyetinden faydalanamaz cevabı alan engelli vatandaş Hukuk Mücadelesine başlar.


Konya 1. Vergi Mahkemesine açılan davada Mahkeme engelli vatandaşı haklı buldu. Mahkeme "otomatik vitesli araç kullanabileceği kanaatine varılarak kendisine 10.02 (otomatik vites) koduyla sürücü belgesi verilen davacının, maliki bulunduğu 51 AAD Plaka no'lu otomatik vitesli aracı bizzat kullanabilme yetisine haiz olduğunun kabulü gerektiği, MTV istisnasına ilişkin düzenlemelerin biçimsel görünüşlerinin ardındaki gerçek mahiyetleri uyarınca davacıya ait araçta otomatik vites yanında başkaca bir tertibat bulunmasına gerek olmadığı, bu sebeple davacının motorlu taşıtlar vergisi istisnası uygulamasından faydalanma başvurusunun kabulü gerekirken reddedildiği anlaşıldığından, davalı idarece tesis edilen 29.11.2018 tarih ve 16298 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır" şeklinde karar vererek Vergi Dairesinin davacının MTV muafiyetinden yararlanma başvurusuna olumsuz karşılık vererek yaptığı işlemi Hukuka aykırı olduğunu belirtip iptal etti.


Dairenin bir üst Mahkemeye yaptığı itirazınıda karara bağlayan Bölge Mahkemesi Vergi Mahkemesinin verdiği kararda Hukuka aykırılık yoktur diyerek kesin hükümle itirazı reddetti. Bu Kararla birlikte emsal teşkil ettiğinden Otomatik vitesli araç alıp MTV'den faydalanamayan engellilerin sorunu çözülmüş oldu. - NİĞDE

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
20:52 Bakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti - Son Dakika
20:51 SİLİVRİ'DE FIRTINA VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
20:51 TEM'DE MEYDANA GELEN KAZA (4) yol trafiğe açıldı - Son Dakika
20:50 BAŞAKŞEHİR'DE 2 KATLI BİNANIN ÇATISI BAŞKA BİNANIN ÇATISINA UÇTU - Son Dakika
20:50 Kosova'da 3 ayın ardından hükümet kurma süreci başladı - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 20:56:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni yılda engellilere güzel haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]