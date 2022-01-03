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Yeni yılda görevi başındaki personeller ziyaret edildi - Son Dakika

Yeni yılda görevi başındaki personeller ziyaret edildi

03.01.2022 09:02
Yeni yılda görevi başındaki personeller ziyaret edildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte 2022 yılına görevi başında giren personellere moral ziyaretinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet 2021 yılının son gününde ilk olarak Adıyaman- Çelikhan yolu üzerinde bulunan Polis Kontrol Noktasında görevli polis memurları ziyaret edildi. Bu ziyaret sonrasında, Örnekköy Jandarma Karakolu, Görgü (Cafana) Polis Kontrol noktası, 112 Acil Çağrı Merkezi ve son olarak da İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli itfaiye personelleri ziyaret edildi.

2022 yılının hayırlar getirmesi dileğinde bulunan Başkan Gürkan, "Malatyalı hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde 2022 yılına girmelerini sağlamak amacıyla güvenlik güçlerimiz, 112 Acil Acil Çağrı Merkezimiz ile İtfaiye Teşkilatımız olası kaza ve olaylara müdahale etmek için görevi başında hazır bir şekilde beklemektedir. Görevi başında 2022 yılını karşılayacak olan emniyet mensuplarımıza ve personellerimize yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, yeni yıllarını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Görgü (Cafana) Polis Kontrol Noktasındaki ziyarete MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'da eşlik etti.

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İtfaiye, Malatya, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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