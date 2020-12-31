Denizli'de bez ve branda reklam afişi asmak yasaklandı - Son Dakika

Denizli'de bez afiş ve branda gibi ilan ve reklam uygulamalarının asımına yarından itibaren izin verilmeyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol güvenliğini tehlikeye atan ve görüntü kirliliğine yol açan reklam uygulamalarına yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi.

Büyükşehir Belediyesi yetki alanları içerisindeki ana arter, bulvar, cadde, meydan, park ve üst geçit gibi açık alanlarda bez afiş ve branda gibi ilan ve reklam uygulamalarının asılmasına 1 Ocak 2021'den itibaren izin verilmeyecek.

Siyasi partilerin kongre ilanları, miting duyuruları, siyasi parti liderleri ile devlet büyüklerinin kente ziyaretlerin için hazırlanan bez ve branda afişler ise düzenlemeden muaf tutuldu.