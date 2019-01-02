Yeni Yılda Hareketsiz Kalmayın

Bünyesinde bulunan 43,5 milyon spor temalı çalma listesi üzerinden Spotify, hangi şarkıların müzikseverler için daha motive edici olduğunu gözler önüne sermek üzere detaylı bir analiz yayınladı. Spotify'ın bu analizi aynı zamanda, spor temalı müziklerin dinlenme oranına dayanarak en çok spor yapılan ülkelerin hangileri olduğunu da ortaya koyuyor.

Eminem'in yüksek motivasyon gücüne sahip "Till I Collapse" şarkısı, sporseverlerin koşu anına ya da spinning derslerine bugüne kadar dünya genelinde en çok eşlik eden şarkı oldu. "Till I Collapse" bu tacı art arda üçüncü kez elinde tutuyor. Eminem'in bu unutulmaz şarkısı daha çok erkeklerin tercihi olurken, kadınların spor yaparken en çok dinledikleri müzik listelerinde ise Mark Ronson ve Bruno Mars'ın "Uptown Funk" adlı şarkısı öne çıkıyor. Spotify, spor yaparken en çok dinlenen şarkılar üzerine yaptığı analizde, 30 yaş üstündeki kadınların spor sırasında erkeklere oranla daha çok müzik dinlediğinin de altını çiziyor.

Spotify, 2018 yılında kriyoterapi yani "soğuk oda" terapisi ve buz banyosu temalı çalma listelerinin sayısında artış yaşandığına dikkat çekiyor. Görünen o ki insanlar dokularını iyileştirmek için soğuya maruz kalmayı içeren bu tür deneyimlere daha çok ilgi göstermeye başlamış. Bu tür çalma listelerindeki top şarkılar ise tam da beklenen türden: Vanilla Ice'tan "Ice Ice Baby" ve Foreigner'dan "Cold As Ice". Ayrıca öyle görünüyor ki aerobik geri dönüyor – aerobik, spor temalı büyüyen müzik trendleri arasında 5'inci sırada yer alıyor.

Spor temalı müzik dinleme oranına göre Finlandiya, dünyada en çok spor yapılan ülke. İsveç ise İsveçlilerin yoga temalı çalma listelerine olan ilgilerine dayanarak en "Zen" yani en sakin ülke olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde 2018 yılında spor temalı müzik en çok Temmuz ayında dinlenirken, en az ise Kasım ayında dinlenmiş. Yani Temmuz ayını en aktif, Kasım ayını da en az aktif ay olarak tanımlayabiliriz.