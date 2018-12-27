Yeni Yılda Hayatınız İçin Değişim Hareketini Başlatın!

Tüm yaşanmışlıklarıyla bir yıl sona ererken, yorgun ruh halinden çıkmak ve değişimi sağlayacak ışığı ortaya çıkarmak mümkün. Reem Nöropsikiyatri Merkezi'nin Kurucusu Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, yeni bir yılı fırsata çevirmenin püf noktalarını anlattı.

YENİLENMEKTEN KORKMAYIN, DEĞİŞİN…

Tek bir düzlemde ilerleyen zinciri kırmanın vakti geldi. Değişmek için tek yapmanız gereken hayatınızda yeniliklere yer açmak. Bunun için yeni alışkanlıklar edinmekten ve yeni hobiler denemekten kaçınmamamız gerekiyor.Çünkü rutinin dışına çıkmak, küçük değişiklikler yapmak tahmin ettiğinizden de büyük etkiler yaratır. Bu noktada alıştığınız rutinden çıkabilir ve kendinize yeni alışkanlıklar edinebilirsiniz. TV karşısında saatlerinizi harcamak yerine spora başlayabilir ya da dans kursuna gidebilirsiniz. Kitap okuma alışkanlığınız yoksa 2019 yılı için kendinize okumanız gereken kitaplar listesi yapabilirsiniz. Yeni hobiler edinmek de sizi akışına kapıldığınız o rutinden çıkarabilir. Denemekten, değişmekten korkmayın. Bunun için kendin yap projeleriyle eviniz için dekoratif objeler yapabilir, resim kursuna gidebilir ya da sinema ve tiyatro ile kaliteli zaman geçirebilirsiniz.Önemli olan bir düzlemde ilerleyen hayatınızda bir kıvılcım yaratmak…

ERTELEMEK İÇİN BAHANELERE SIĞINMAYIN

Başlama fikri ne kadar güzelse harekete geçme fikri de o kadar zor gelir. Her zaman ertelememizi sağlayacak bahanelerimiz vardır. yarına ertelemek, şu an için yapma sorumluluğunu üzerinden atmak rahatlatıcı gelse de yarın geldiğinde karar verdiğiniz şeyi yapmak için çok geç olabilir. Tam da bu sebeple yarın değil, bugün! Öyleyse kendimize yeni bir nokta belirleyelim. Yeni bir yıl, yepyeni bir başlangıç yapmak için oldukça ideal görünüyor. İstediklerimizi, uzun zamandır ertelediklerimizi listeleyelim, hatta bir kağıda yazalım. Bir puanlama sistemi belirleyelim ve en çok puanı alan isteğimiz için harekete geçirelim. Ama bu sefer asla ertelemeyelim.

HİÇBİR ŞEYİN CESARETİNİZİ KIRMASINA İZİN VERMEYİN

Eğer bir fikir sizi heyecanlandırıyor ve hayatta bir amacınız olduğunu hissettiriyorsa, bu fikrin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Çevrenizden gelecek eleştirilere de teşviklere de açık olun ancak kararınıza yön vermesine izin vermeyin.Küçük ya da büyük yapacağınız değişiklik konusunda sabır ve kararlılık gösterin. Çevre baskısı ve başarısızlık korkusunu hayatınızdan çıkarın. Okuduğunuz bölümü değiştirmek istiyorsanız değiştirin. Sevmediğiniz bir meslekte zamanınızı harcamaktansa cesur olun ve hareket geçin. Dil öğrenmek istiyor ve yurt dışına çıkma planları mı yapıyorsunuz? İnsanların 'Tek başına bilmediğin bir ülkede yapamazsın'sözlerinin zihninizde yer etmesine izin vermeyin. Gerçekten değişmek istiyorsanız ve istediklerinizin peşinden gitmek istiyorsanız kararlı bir adım atın.

HAYATINIZDAKİ FAZLALIKLARDAN KURTULUN



Yeni yıl, yeni bir başlangıç demektir. Hayata yeni bir başlangıç yaparken size yük olan ve sizi yavaşlatacak şeylerden vazgeçmeniz gerekir. Bu bazen bir fikir olabilir bazense bir kişi… Bu noktada yapmanız gereken size ağırlık veren ve gittiğinde sizi hafifletecek şeylerin bir listesini yapmak. Gerekli ve gereksizler listesinde duygularınız da yer alabilir hiç giymediğiniz kıyafetleriniz de. Az çoktur, felsefesini hayatınıza entegre etmeye çalışın. Örneğin, internette çok fazla zaman harcıyor ve hayatı kaçırıyorsanız internette geçirdiğiniz zamanı kısaltın. Uzun süredir evinizde olan ancak hiç kullanmadığınız eşyaları, artık giymediğiniz ve muhtemelen giymeyeceğiniz kıyafetlerinizi azaltın. Sürekli yapamayacağınızı, başaramayacağınızı söyleyen fikirlerden ve insanlardan kurtulun.

YENİ BİR SOSYAL ÇEVREYE DAHİL OLUN



Sosyalleşmek fiili, sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte mesajlaşmak, takip etmek ve fotoğrafını beğenmek düzeyine indiği için arkadaşlık ilişkilerimizi hareketlendirmek ve yeni arkadaşlar edinmek bu anlamda oldukça önemli. Yeni bir arkadaş sizin yepyeni bir sosyal çevreye adım atmanızı ve daha önce deneyimlemediğiniz şeyleri yapmanızı sağlayabilir. Bunun için uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla yeni bir görüşme ayarlayabilirsiniz. Bir hobi edinerek yeni bir sosyal çevreye dahil olabilirsiniz. Önemli olan hayatınıza renk ve yeni fırsatlar katacak yepyeni insanlar tanımaktır.