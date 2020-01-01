Yeni yılda itfaiyecilerin yangın mesaisi - Son Dakika
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Yeni yılda itfaiyecilerin yangın mesaisi

6 saat önce

Kastamonu'da yeni yılın ilk saatlerinde 4 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yeni yılda itfaiyecilerin yangın mesaisi, System.String[]

Kastamonu'da yeni yılın ilk saatlerinde 4 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Vali ile belediye başkanının İtfaiye Müdürlüğüne yaptığı ziyarette programı yarıda bırakan itfaiye erleri, 2020 yılına görevleri başında girdi.


Yangın, Cebrail Mahallesi Saray Camii Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobayı yanar halde bırakıp yılbaşı için alışverişe çıkan 4 kişilik ailenin yaşadığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Askeri gazinoda nöbet tutan askerler, evden dumanlar çıktığını görünce durumu itfaiyeye haber verdi. Yılbaşı gecesi kendilerini ziyaret eden Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu bekleyen itfaiye ekipleri, programı yarıda bırakarak kısa sürede olay yerine gitti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye memuru Rıdvan Uçar, 2019 yılının son saatlerini yaşadıkları anda yangın ihbarı ile olay yerine geldiklerini söyledi. Görevlerinin başında olduklarını kaydeden Uçar, "Allah kazadan beladan korusun. 2020 yılının da kazasız belasız geçmesini diliyoruz. Bu tür olaylarda mesai mefhumu gözetmeksizin Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olarak görevimizin başındayız. Yeni yılda herkese sağlık ve mutluluklar diliyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu, Yılbaşı, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:03 Kaynak: İHA
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